Все пенсионеры должны пройти удаленную идентификацию в Пенсионном фонде. Есть важное условие



Почему разрешили удаленную идентификацию на сайте ПФУ

Авторизацию пользователя в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи «Дія.Підпис» правительство приравняло к физической идентификации. Таким образом, заявили чиновники, государство усовершенствовало механизм выплаты пенсий и пособий, в том числе, и для жителей ОРДЛО. Ведь из-за того, что работа КПВВ заблокирована, жители Донецка и Луганска не могут лично приехать на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

Причин изменений порядка было несколько. Об этом рассказала Анастасия Одинцова, юристка по вопросам адвокации БФ «Право на захист».

Во-первых, раз в полгода проходить идентификацию в «Ощадбанке» должны и пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, и пенсионеры-переселенцы. Закрытие КПВВ из-за коронавируса и сегодняшняя блокада со стороны ОРДЛО привели к тому, что люди не смогли вовремя пройти идентификацию.

Во-вторых, в постановлении правительства №1596 говорится: если с карточки не снимают деньги более года, человек должен подать новое заявление, иначе пенсионные выплаты на карту прекратят: их будут передавать через почту. Но для переселенцев и жителей ОРДЛО, говорит Одинцова, нет такой опции, как переход на «Укрпошту».

Из-за этого, вспоминает юристка, заблокировали более 3-х тысяч счетов переселенцев:

«Весной начали счета блокировать. То есть, если нельзя перевести пенсии на «Укрпошту», — соответственно начали блокироваться пенсионные выплаты граждан».

Потом выплаты пенсий возобновили, но вопрос остался: государство насчитывает пенсии и соцвыплаты, они лежат на счетах. И эти счета могут не использовать, либо их может использовать неизвестно кто: все-таки, надо идентифицировать получателя выплаты.

Приняв во внимание то, что многие мероприятия из-за коронавируса ушли в интернет и заработало приложение «Вдома», которое идентифицировало человека, — сотрудники БФ «Право на захист» предложили идентификацию онлайн.

«Этот вопрос у нас давно уже назревал. Особенно это касается граждан, которые остались в ОРДЛО, но не смогли приехать сейчас, например, для получения пенсионных выплат: это маломобильные, граждане с инвалидностью. Первые шаги мы видим: наконец-то вводится такое понятие, как «онлайн идентификация», которая приравнивается к физической идентификации», — рассказала правозащитница.

Условия для удаленной идентификации

Смартфон и интернет;

Приложение «Дія». Для авторизации в «Дії" нужна ID-карточка или авторизация через систему Bank ID

В приложении надо создать электронную подпись «Дія.Підпис»;

С электронной подписью надо авторизоваться на Портале пенсионного фонда Украины и идентифицировать себя онлайн.

ID-карточка — обязательное условие

Даниил Попков, координатор юридического направления БФ «Восток SOS», обращает внимание на то, что идентификацию через интернет не получится пройти, если у пенсионерки из Луганска, например, будет только бумажный украинский паспорт.

«Только если у нее есть ID-карточка или биометрический заграничный паспорт. Иначе «Дія» не работает. «Дія.Підпис» не получится тогда воспользоваться, потому что документы подтягиваются из реестров Миграционной службы и из полученных новых документов. Чтобы получить ID-карточку, надо лично выехать на подконтрольную Киеву территорию Донецкой или Луганской области», — разъяснил юрист.

ВАЖНО! Юристы советует людям не спешить и подождать публикации текста постановления правительтва.

Школа выживания - Сегодня, 12:00 3728 Всем пенсионерам и получателям соцвыплат, в том числе и жителям неподконтрольных Луганска и Донецка, разрешили удаленную идентификацию. Если человек не может физически прийти в Пенсионный фонд — надо иметь под рукой смартфон, приложение «Дія» и доступ в интернет. Об этом пишет ВВ со ссылкой на общественную организацию «Донбасс SOS».Почему разрешили удаленную идентификацию на сайте ПФУАвторизацию пользователя в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи «Дія.Підпис» правительство приравняло к физической идентификации. Таким образом, заявили чиновники, государство усовершенствовало механизм выплаты пенсий и пособий, в том числе, и для жителей ОРДЛО. Ведь из-за того, что работа КПВВ заблокирована, жители Донецка и Луганска не могут лично приехать на подконтрольные Киеву территории Донбасса.Причин изменений порядка было несколько. Об этом рассказала Анастасия Одинцова, юристка по вопросам адвокации БФ «Право на захист».Во-первых, раз в полгода проходить идентификацию в «Ощадбанке» должны и пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, и пенсионеры-переселенцы. Закрытие КПВВ из-за коронавируса и сегодняшняя блокада со стороны ОРДЛО привели к тому, что люди не смогли вовремя пройти идентификацию.Во-вторых, в постановлении правительства №1596 говорится: если с карточки не снимают деньги более года, человек должен подать новое заявление, иначе пенсионные выплаты на карту прекратят: их будут передавать через почту. Но для переселенцев и жителей ОРДЛО, говорит Одинцова, нет такой опции, как переход на «Укрпошту».Из-за этого, вспоминает юристка, заблокировали более 3-х тысяч счетов переселенцев:«Весной начали счета блокировать. То есть, если нельзя перевести пенсии на «Укрпошту», — соответственно начали блокироваться пенсионные выплаты граждан».Потом выплаты пенсий возобновили, но вопрос остался: государство насчитывает пенсии и соцвыплаты, они лежат на счетах. И эти счета могут не использовать, либо их может использовать неизвестно кто: все-таки, надо идентифицировать получателя выплаты.Приняв во внимание то, что многие мероприятия из-за коронавируса ушли в интернет и заработало приложение «Вдома», которое идентифицировало человека, — сотрудники БФ «Право на захист» предложили идентификацию онлайн.«Этот вопрос у нас давно уже назревал. Особенно это касается граждан, которые остались в ОРДЛО, но не смогли приехать сейчас, например, для получения пенсионных выплат: это маломобильные, граждане с инвалидностью. Первые шаги мы видим: наконец-то вводится такое понятие, как «онлайн идентификация», которая приравнивается к физической идентификации», — рассказала правозащитница.Условия для удаленной идентификацииСмартфон и интернет;Приложение «Дія». Для авторизации в «Дії" нужна ID-карточка или авторизация через систему Bank IDВ приложении надо создать электронную подпись «Дія.Підпис»;С электронной подписью надо авторизоваться на Портале пенсионного фонда Украины и идентифицировать себя онлайн.Даниил Попков, координатор юридического направления БФ «Восток SOS», обращает внимание на то, что идентификацию через интернет не получится пройти, если у пенсионерки из Луганска, например, будет только бумажный украинский паспорт.«Только если у нее есть ID-карточка или биометрический заграничный паспорт. Иначе «Дія» не работает. «Дія.Підпис» не получится тогда воспользоваться, потому что документы подтягиваются из реестров Миграционной службы и из полученных новых документов. Чтобы получить ID-карточку, надо лично выехать на подконтрольную Киеву территорию Донецкой или Луганской области», — разъяснил юрист.Школа выживания - Сегодня, 12:00 3728

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