В ближайшие дни в Луганске будет ясная погода, но повышенное атмосферное давление, ночью — заморозки



«С 21:00 27 сентября до 21:00 28 сентября на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 4-6 градусов, днем — 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 5-7 градусов выше нуля ночью и 12-14 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла ночью и от 13 до 15 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни установится антициклональный тип погоды (преобладание ясной или малооблачной погоды при повышенном атмосферном давлении); в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки. Погода в Луганске - Сегодня, 21:00 189 Температура воздуха в Луганске 28 сентября будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 15 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 27 сентября до 21:00 28 сентября на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 4-6 градусов, днем — 13-15 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 5-7 градусов выше нуля ночью и 12-14 градусов тепла днем.В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла ночью и от 13 до 15 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни установится антициклональный тип погоды (преобладание ясной или малооблачной погоды при повышенном атмосферном давлении); в ночные и утренние часы на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки. Погода в Луганске - Сегодня, 21:00 189

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