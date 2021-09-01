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Курс валют в Луганске на 28 сентября

verter Сегодня, 05:3021Новости
Курс валют в Луганске на 28 сентября
Госбанк информирует о том, что с 28 сентября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,6613 рубля
1 ЕВРО
85,0355 рубля
10 украинских гривен
27,2612 рубля
Накануне, курс основных валют в Луганске был следующий:
1 доллар США
73,0081 рубля
1 ЕВРО
85,6823 рубля
10 украинских гривен
27,4396 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 121

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