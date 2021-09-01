Дети из Луганска, из-за обстрелов, чаще стали болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами нервной системы



«Во время боевых действий большое количество детей оставалось здесь в Луганске, и это все отразилось на вегетососудистых заболеваниях, повлияло на их нервную систему. Дети стали чаще страдать нарушениями ритма, повышением артериального давления», — сказала Дубовая.

Она отметила, что с началом боевых действий на Донбассе в целом заболевания сердечно-сосудистой системы среди детей Луганска «значительно участились».

«Если раньше артериальная гипертензия наблюдалась у детей, у которых к этому склонны их родители, то есть наследственно предрасположены или имеют большую массу тела, то сейчас появилось большое количество детского населения от 10 до 16 лет, у которых появилось высокое давление», — сказала кардиоревматолог.

Врач отметила, что дети, пережившие обстрелы, испытали сильнейший стресс, что впоследствии негативно сказалось не только на работе сердца, но и нервной системы и щитовидной железы.

Она посоветовала луганчанам с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с юного возраста приучать детей к здоровому образу жизни и к занятиям спортом.

«Мы в свою очередь всегда наблюдаем. Раз в месяц детям, у которых наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, делаем кардиограмму, назначаем детям лечение, проводим профилактические мероприятия», — сказала врач.

Всемирный день сердца впервые прошел в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие авторитетные организации. Изначально День сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

День сердца учрежден с целью повысить осознание в обществе опасности, вызванной эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта у всех групп населения.

Всемирный день сердца проводится более чем в 100 странах мира. Красота и здоровье - Сегодня, 07:00 169 Боевые действия и в частности обстрелы привели к увеличению количества нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем у луганских детей. Об этом накануне Всемирного дня сердца сообщила детский кардиоревматолог, заведующая дневным стационаром Луганской городской детской поликлиники № 1 Наталья Дубовая, пишет ЛИЦ.«Во время боевых действий большое количество детей оставалось здесь в Луганске, и это все отразилось на вегетососудистых заболеваниях, повлияло на их нервную систему. Дети стали чаще страдать нарушениями ритма, повышением артериального давления», — сказала Дубовая.Она отметила, что с началом боевых действий на Донбассе в целом заболевания сердечно-сосудистой системы среди детей Луганска «значительно участились».«Если раньше артериальная гипертензия наблюдалась у детей, у которых к этому склонны их родители, то есть наследственно предрасположены или имеют большую массу тела, то сейчас появилось большое количество детского населения от 10 до 16 лет, у которых появилось высокое давление», — сказала кардиоревматолог.Врач отметила, что дети, пережившие обстрелы, испытали сильнейший стресс, что впоследствии негативно сказалось не только на работе сердца, но и нервной системы и щитовидной железы.Она посоветовала луганчанам с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с юного возраста приучать детей к здоровому образу жизни и к занятиям спортом.«Мы в свою очередь всегда наблюдаем. Раз в месяц детям, у которых наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, делаем кардиограмму, назначаем детям лечение, проводим профилактические мероприятия», — сказала врач.Всемирный день сердца впервые прошел в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие авторитетные организации. Изначально День сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.День сердца учрежден с целью повысить осознание в обществе опасности, вызванной эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта у всех групп населения.Всемирный день сердца проводится более чем в 100 странах мира. Красота и здоровье - Сегодня, 07:00 169

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