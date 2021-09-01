Путин объявил о борьбе с бедностью. Сможет ли Россия повторить опыт Китая?

В Кремле не оставили незамеченным резкий рост влияния КПРФ в российском обществе. Речь идёт не только о голосах тех, кто поддерживает платформу коммунистов, но и о протестных, которые таким образом выразили несогласие с социальным развитием общества.Отражением этой озабоченности стало заявление Владимира Путина на встрече с лидерами парламентских партий, прошедших в Госдуму, которая прошла в режиме видео-конференции 25 сентября. На встрече Владимир Путин поставил главную задачу среди многих общих вызовов - борьбу с бедностью.«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из неё значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного, современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых, высокотехнологичных отраслей – это чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача», – заявил лидер российского государства. И в появлении задачи борьбы с бедностью есть немалая заслуга КПРФ, которая сделала этот тезис одним из главных в своей предвыборной борьбе за мандаты новой Госдумы.Правда, многие политические эксперты не очень верят в то, что власть после этих выборов развернётся в сторону социальной повестки. Так, Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества сомневается, что «Единая Россия» станет добиваться в обновлённой Госдуме принятия решений в поддержку уровня жизни населения. В августовском решении президента неожиданно выдать каждому пенсионеру по 10 тысяч рублей он увидел лишь временное решение, вызванного предвыборными соображениями.И действительно, на днях стало известно, что правительство России не считает целесообразным индексацию пенсий работающим пенсионерам. В том же духе высказался и зампред Банка России, по словам которого «помогать пенсионерам ... немножко поздно». И предложил задуматься о введении новой системы пенсионного обеспечения для граждан трудоспособного возраста. Остаётся надеяться, что не в меру ретивых чиновников все же остановит президент страны и прекратит разговоры многих российских экспертов, что российская пенсионная система соответствует мировым стандартам, а пенсионеры получают чуть ли не больше того, на что должны бы рассчитывать. Разговоры этих экспертов выглядят циничными на фоне ужасающей статистики, что за последние 12 месяцев число пенсионеров уменьшилось на 1,2 миллиона человек.Таким экспертам стоило бы ознакомится, что делают власти Китая для борьбы с бедностью. Опыт Китая по борьбе с бедностью обобщён в Белой книге под названием «Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая». В книге подчёркивается, что Китай на 10 лет раньше намеченного срока выполнил задачу по ликвидации бедности, предусмотренную Повесткой дня ООН на период до 2030 года в области устойчивого развития. Другими словами, Китай уже много лет ведет планомерную работу по улучшению социальных стандартов. Мы такую задачу ставим только сегодня. В предисловии к книге подчёркивается, что «эта Белая книга издается для того, чтобы зафиксировать этапы великой борьбы китайского народа в ликвидации крайней нищеты, представить подход Китая и поделиться его опытом и действиями по борьбе с нищетой». Может быть стоит перевести эту книгу на русский язык и сделать настольной для российских чиновников вместо импортных гаджетов и прочих властных атрибутов новой элиты, вспоминающей о народе в дни выборов?Как же боролись китайцы с бедностью? Китай вдумчиво подошёл к этой теме. Там решили не просто раздавать деньги на поддержку малообеспеченных семей, а сделать упор на строительство инфраструктурных объектов в деревне, на улучшение социального обеспечения вместе с услугами в области здравоохранения, образования и культуры. Россия в этом плане все делала ровным счетом наоборот и разрушила всю систему медицинского обеспечения в сельской местности.Здесь и реализация программы по оказанию поддержки молодому поколению из бедных семей в получении профессионального образования («Дождь и роса»), оздоровление и совершенствованию систем по трудоустройству, развернутые программы (как, например, «Весенний ветер») по целевому трудоустройству, укрепление связей между местами проживания работников и районами, в которые они привлекаются для труда. В последние годы некоторые местные власти находят пути ликвидации бедности за счет доходов от имущества. Выделенные из правительственных бюджетов целевые финансовые средства направляются на сельское хозяйство, вкладываются в строительство инфраструктурных объектов и развитие отраслей производства в бедных районах. Затем часть этого имущества в виде паев передается бедным семьям, полностью или частично лишившимся возможности работать, чтобы те могли получать доходы от этого имущества.С 2012 года китайское правительство сделало более адресной поддержку женщин, детей, престарелых, инвалидов, нацменьшинств и других особых социальных групп и постоянно держит работу по сокращению бедности в центре внимания.Руководитель Экспертного совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский охарактеризовал выход Белой книги и публикацию ее на иностранных языках как «дело важное и своевременное». «Добиться полного искоренения абсолютной бедности пока не удалось ни одной стране. В то время как уровень бедности не сокращается, а медленно растет во всем мире, Китаю удалось всего за 7 лет вывести из нищеты последние 99 миллионов. Можно ли повторить очередное «китайское чудо» в России? Конечно, можно, если стаиться такую задачу и двигаться к ее решению планомерно».Как считает директор по связям с государственными и общественными организациями Национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева, то, что Поднебесной понадобилось всего 40 лет, чтобы искоренить бедность, это несомненная победа страны и ее политического руководства во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает эксперт, когда Дэн Сяопин в 1978 году взял курс на политику «реформ и открытости», за чертой бедности находилось 95 процентов населения Китая. Благодаря сильной политической воле национальное богатство было перераспределено в пользу беднейшей части населения, что позволило стране встать на путь устойчивого роста и развития. Сегодня Китай превратился в одно из наиболее экономически и технологически развитых государств в мире. Он стал первым, кому удалось искоренить нищету, в то время как экономические последствия пандемии COVID-19 грозят увеличением бедности в мире впервые с 1990 года.В славах эксперта есть одно ключевое слово - политическая воля правящей партии. У Китая она была, но есть ли такая политическая воля у «Единой России» большой вопрос.А Китай не думает останавливаться на достигнутом. За короткий строк жители страны получили и 40-часовую рабочую неделю с 10-часовыми сменами. Денежные пособия для детей, жилье, социальное обеспечение, образование и карьера уже увязаны с количеством детей в семье. Чем больше детей, тем дешевле родителям будет обходиться их воспитание и тем легче будет получить повышение по службе. В России же прибавление каждого ребёнка в семье отбрасывает домохозяйство к черте бедности. И это ещё не все. Китайские компании будут обязаны предоставлять сотрудникам один день оплачиваемого отпуска в неделю, чтобы родители получили возможность проводить время со своими семьями. КПК требует также, чтобы неженатые мужчины и незамужние женщины посещали фестивали, где они смогут найти себе партнеров для брака. Эти фестивали будут проводиться в рамках рабочего процесса, то есть оплачивать их будут компании.Китайские пары, у которых рождается ребенок, теперь получат 12 месяцев оплачиваемого отпуска. Создаются новые школьные курсы, в котором девочек учат быть хорошими матерями, а мальчиков – быть мужественными и сильными. КПК требует от китайского юношества «революционного и воинственного духа». Китайская система школьного образования будет уделять особое внимание патриотическому воспитанию, а также преподаванию истории Китая с учетом стремления страны занять центральное положение в мире.Китайские власти считают, что социальная стабильность является главным условием движения страны к достижение мирового лидерства. Оно немыслимо без всеобъемлющего обеспечения внутренней и внешней безопасности страны.Стратегия Китая понятна. Но Россия не стремится к мировому лидерству. Она лишь хочет сохранить свою субъектность в мировой политике и выступает против попыток США навязать нам правила жизни как внутри страны, так и за рубежом. Об этом, к слову, говорил на сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава дипведомства РФ осудил проведение так называемого форума демократий. По словам Лаврова, участников встречи, разумеется, будет определять Вашингтон, присваивая себе право судить о степени соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива вполне в духе холодной войны: провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных. Вот почему мобилизация общества в свете новых угроз во многом зависит от социального мира и внутренней стабильности, добиться которых без обращения к социальной повестки дня будет весьма сложной задачей.Иван Немо