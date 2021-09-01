Изменены правила пересечения КПВВ с ЛНР и РФ
Telegram-канал «Вопросы по документам и пропускам в Донбассе» уточнил
Пересечение лицами, транспортными средствами, а также перемещение грузов, товаров и животных производится на пунктах пропуска между ОРДО и ОРЛО, а также на КПП между Донецком и РФ.
Въезд — выезд РФ
При этом въезд в ОРДО из России запрещён лицам, не имеющим «регистрации» (или «адресной справки», или «удостоверения на постоянное проживание») в ОРДО и ОРЛО. Если у таких лиц есть вынуждающие обстоятельства для въезда в ОРДО с территории России, то решение об их въезде принимает штаб. При этом владельцам паспортов РФ въезд в ОРДО не ограничивается.
«То есть, граждане с лднр-регистрацией, а также адресными справками или удостоверением на постоянное проживание (УПП) ЛНР и ДНР, и граждане РФ могут свободно въезжать в ДНР с территории России. Примечательно, что в ЛНР немного иное понятие адресной справки, а лнр-регистрация, если её нет в паспорте, подтверждается не адресной справкой, а свидетельством о месте проживания или пребывания (эти документы без фото) либо РВП. Будут ли с этими документами пускать луганчан в ДНР с территории России, пока неизвестно», — отмечается в сообщении.
Выезд местных жителей из ОРДО без различных условий разрешён в Россию и в ОРЛО.
Въезд — выезд Украина
Выезд из ОРДО через линию разграничения осуществляется через КПВВ «Еленовка» («Оленовка») в дни, определённые штабом, на следующих условиях:
— для имеющих регистрацию в ОРДО (прописка, УПП или адресная справка) необходимо получить разрешение штаба на выезд. При этом для имеющих регистрацию в ОРДО на выезд необходимо иметь разрешение штаба, но при этом нет требования подписывать «уведомление» о невозвращении
— имеющие регистрацию на подконтрольной Украине территории могут выезжать без разрешения штаба, но при условии обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) в ОРДО «до улучшения эпидемической обстановки». Впоследствии при наличии вынуждающих обстоятельств решение об въезде в ОРДО принимается штабом.
Въезд в ОРДО осуществляется через КПВВ «Еленовка» в дни, определённые штабом, по мере утверждения штабом списков:
— для имеющих регистрацию в ОРДО (прописка в паспорте, в вытяге/довидке к ID либо адресная справка или УПП)
«Обратите внимание, этот пункт составлен так, что имеющим днр-регистрацию не должны отказывать во въезде через Еленовку. Наличие днр-регистрации — достаточное основание для внесения в списки на въезд. Поэтому если у вас есть днр-регистрация (в т.ч. адресная справка или УПП), но вы получили отказ от штаба на въезд, то пробуйте писать Пушилину об этом (на оф.сайте кнопка «Обратиться»), приложив копии своих документов с днр-регистрацией и сославшись на подпункт 7.3.1. пункта 7.3. Указа №57 с изменениями от 24.09.2021. Однако если у вас укр.прописка и есть адресная справка ДНР, и вы выехали из ДНР без разрешения штаба с подписанием уведомления о невозможности возвращения до улучшения эпидобстановки, то при подаче заявки на возвращение вам вполне могут оказать во въезде», — отмечается в сообщении;
— для не имеющих регистрацию в ОРДО — при наличии гуманитарных или других вынуждающих обстоятельств.
Прибывающие из «стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией» обязаны по прибытии в ОРДО соблюдать 14-дневную самоизоляцию со дня прибытия. Лица, проживающие совместно с прибывшими из таких стран, тоже обязаны соблюдать самоизоляцию в указанный период. Перечень «стран с неблагоприятной ситуацией» утверждает штаб по представлению минздрава.
Запрещаются личные и выездные приемы. То есть, теперь консультацию относительно подачи заявки можно будет получить исключительно по телефону.
Ужесточаются проверки по соблюдению санитарно-противоэпидемических норм: соблюдение дистанцирования в общественных местах (улица тоже является общественным местом), ношение масок в помещениях, в транспортных средствах и т.д. Новости Донецка - Сегодня, 08:00 157
Пересечение лицами, транспортными средствами, а также перемещение грузов, товаров и животных производится на пунктах пропуска между ОРДО и ОРЛО, а также на КПП между Донецком и РФ.
Въезд — выезд РФ
При этом въезд в ОРДО из России запрещён лицам, не имеющим «регистрации» (или «адресной справки», или «удостоверения на постоянное проживание») в ОРДО и ОРЛО. Если у таких лиц есть вынуждающие обстоятельства для въезда в ОРДО с территории России, то решение об их въезде принимает штаб. При этом владельцам паспортов РФ въезд в ОРДО не ограничивается.
«То есть, граждане с лднр-регистрацией, а также адресными справками или удостоверением на постоянное проживание (УПП) ЛНР и ДНР, и граждане РФ могут свободно въезжать в ДНР с территории России. Примечательно, что в ЛНР немного иное понятие адресной справки, а лнр-регистрация, если её нет в паспорте, подтверждается не адресной справкой, а свидетельством о месте проживания или пребывания (эти документы без фото) либо РВП. Будут ли с этими документами пускать луганчан в ДНР с территории России, пока неизвестно», — отмечается в сообщении.
Выезд местных жителей из ОРДО без различных условий разрешён в Россию и в ОРЛО.
Въезд — выезд Украина
Выезд из ОРДО через линию разграничения осуществляется через КПВВ «Еленовка» («Оленовка») в дни, определённые штабом, на следующих условиях:
— для имеющих регистрацию в ОРДО (прописка, УПП или адресная справка) необходимо получить разрешение штаба на выезд. При этом для имеющих регистрацию в ОРДО на выезд необходимо иметь разрешение штаба, но при этом нет требования подписывать «уведомление» о невозвращении
— имеющие регистрацию на подконтрольной Украине территории могут выезжать без разрешения штаба, но при условии обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) в ОРДО «до улучшения эпидемической обстановки». Впоследствии при наличии вынуждающих обстоятельств решение об въезде в ОРДО принимается штабом.
Въезд в ОРДО осуществляется через КПВВ «Еленовка» в дни, определённые штабом, по мере утверждения штабом списков:
— для имеющих регистрацию в ОРДО (прописка в паспорте, в вытяге/довидке к ID либо адресная справка или УПП)
«Обратите внимание, этот пункт составлен так, что имеющим днр-регистрацию не должны отказывать во въезде через Еленовку. Наличие днр-регистрации — достаточное основание для внесения в списки на въезд. Поэтому если у вас есть днр-регистрация (в т.ч. адресная справка или УПП), но вы получили отказ от штаба на въезд, то пробуйте писать Пушилину об этом (на оф.сайте кнопка «Обратиться»), приложив копии своих документов с днр-регистрацией и сославшись на подпункт 7.3.1. пункта 7.3. Указа №57 с изменениями от 24.09.2021. Однако если у вас укр.прописка и есть адресная справка ДНР, и вы выехали из ДНР без разрешения штаба с подписанием уведомления о невозможности возвращения до улучшения эпидобстановки, то при подаче заявки на возвращение вам вполне могут оказать во въезде», — отмечается в сообщении;
— для не имеющих регистрацию в ОРДО — при наличии гуманитарных или других вынуждающих обстоятельств.
Прибывающие из «стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией» обязаны по прибытии в ОРДО соблюдать 14-дневную самоизоляцию со дня прибытия. Лица, проживающие совместно с прибывшими из таких стран, тоже обязаны соблюдать самоизоляцию в указанный период. Перечень «стран с неблагоприятной ситуацией» утверждает штаб по представлению минздрава.
Запрещаются личные и выездные приемы. То есть, теперь консультацию относительно подачи заявки можно будет получить исключительно по телефону.
Ужесточаются проверки по соблюдению санитарно-противоэпидемических норм: соблюдение дистанцирования в общественных местах (улица тоже является общественным местом), ношение масок в помещениях, в транспортных средствах и т.д. Новости Донецка - Сегодня, 08:00 157
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