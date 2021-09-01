Под Пермью в результате ДТП на дорогу обрушился мост

При обрушении надземного пешеходного перехода на трассу в Пермском крае погибли люди. Участок федеральной трассы перекрыт.В ночь с 27 на 28 сентября на трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от посёлка Кукуштан произошло страшное ДТП, унесшее жизни двоих человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.Как пояснили в краевой полиции, авария произошла примерно в 04:15 утра на 50-м километре трассы. По предварительной информации, водитель самосвала «МАН» забыл опустить кузов и снёс наземный пешеходный переход. Конструкция обрушилась на виновника аварии и двигавшуюся по встречной полосе «Газель».— В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.Сейчас участок трассы перекрыт в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД рекомендуют объезжать через Платошино и Кукуштан. Если едете по направлению Чернушка — Уинский, объезжайте через Осу.