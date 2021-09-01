В Мариуполе нашли способ примирить Донбасс с Украиной



«Я сам с Мариуполя. Я предлагаю, помните еще в 90-е годы были популярны телемосты. К примеру, между Вашингтоном и Москвой. Пусть любой украинский телеканал организует такое общение. Собрать людей в Донецке и в Киеве и пусть люди по разные стороны линии разграничения посмотрят друг другу в глаза и выскажутся о том, что каждого не устраивает и найдут точки соприкосновения. Это единственный путь примирения с Донбассом. Почему власть этого не видит?» — задал вопрос Виктор.



Украина еще может примириться с неподконтрольной частью Донбасса, однако власть осознанно блокирует любые попытки наладить диалог.Простейший способ наладить отношения с жителями Луганской и Донецкой народных республик в эфире телеканала «НАШ» предложил житель Мариуполя Виктор, посетовав, что для благополучного решения конфликта не хватает только политической воли президента и украинской власти в целом. Для примирения, по мнению уроженца Донбасса, нужно лишь наладить диалог между простыми жителями, то есть провести телемост, так как по-другому в условиях конфликта контакт не установить.Ведущая согласилась со зрителем, посетовав на то, что Банковая, к сожалению, блокирует даже самые невинные попытки установить контакт. Она напомнила, что пару лет назад один украинский телеканал пытался организовать подобный марафон с Россией, однако готовящийся телемост сразу же сорвали радикалы при поддержке силовиков. Пока президент и его окружение не прекратят плясать под дудку праворадикального электората, о примирении можно и не думать. Даже если какой-нибудь телеканал и отважиться вновь попробовать, его тут же закроют. Зеленский ведь не зря отрабатывает схему быстрой блокировки неугодных СМИ с помощью совета нацбезопасности.Гости студии поддержали предложение Виктора, но подчеркнули, что для подобных мероприятий нужна в первую очередь политическая воля президента, который, судя по его действиям и решениям, явно не заинтересован в прекращении конфликта.Мария Базарева