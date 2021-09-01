Победа Польши над В«ГазпромомВ» обернулась резким подорожанием газа для всей Европы



«В результате те 3 млрд долларов, которые "Газпром" потратил на расчет с поляками, он сейчас аккуратно собирает со всей Европы. Соберет и во второй, и в третий раз», - сказал Марцинкевич.





«В декабре 2020 года "Газпром", планируя 2021 год, рассчитывал на получение 170 долларов за тысячу кубометров. Последняя, августовская корректировка – 269,6 доллара за тысячу кубов. Это рост на 60%. С учетом происходящего на спотовых рынках Европы в сентябре, что, очевидно, продолжится в октябре, мы ожидаем новую корректировку, которая, вероятнее всего, перевалит за 300, если не за 400 долларов за тысячу кубов. Потому что в июле-августе цена была 400-500 долларов, а сейчас 800-900», - сказал Марцинкевич на YouTube-канале Baltnews.



Стоимость газа в контрактах с «Газпромом» дорожает для европейцев из-за польского иска против российской компании. Об этом заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.Долгосрочные контракты с «Газпромом» перестают защищать европейцев от подорожания газа на спотовых рынках. По словам аналитика, благодарить за это страны ЕС должны Польшу, чья компания PGNiG в 2020 году одержала в Стокгольме победу над российской компанией. Истцы требовали учитывать в контрактах рыночные условия, и суд принял их сторону, принудив «Газпром» к выплате в 3 млрд долларов. В 2021 году за польский иск расплачивается вся Европа, так как российский газ дорожает в «длинных» контрактах вслед за спотом с отсрочкой в несколько месяцев.Эксперт привел пример Болгарии, которая в начале года покупала российский газ по цене 230 долларов за тысячу кубометров. В сентябре стоимость ресурса для болгарских импортеров увеличилась более чем вдвое – до 570 долларов. Марцинкевич назвал Болгарию своеобразной репетицией недалекого газового будущего всей Европы и привел данные компании «Газпром экспорт», согласно которым влияние спотовой цены на контрактную возросло до 83%.Польша является одной из главных противниц «Северного потока – 2» и вообще экспорта российского газа в Европу. Контракт страны с «Газпромом» истекает в 2022 году, но в Варшаве допускают продолжение поставок ресурса из РФ по другим направлениям. Эксперты считают действия антироссийски настроенных государств, в том числе Польши и Украины, одной из причин рекордного подорожания газа в ЕС.Григорий Егоро