СМИ: Военные США рассматривают варианты использования российских военных баз

«Хотя США и Россия обеспокоены угрозой терроризма, идея работы с Россией по противостоянию терроризму чревата вызовами, особенно в политическом отношении», — констатирует издание. Конгресс уже несколько лет назад запретил какое-либо тесное сотрудничество американских военных с российскими коллегами.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на прошлой неделе возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее СМИ писали, что эта тема могла подниматься на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне. Кремль это не комментировал.Герасимов не дал каких-либо обещаний ведущему американскому генералу в Хельсинки, уточняет газета.По ее данным, обсуждение связано с тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в Афганистане.Милли и министр обороны Ллойд Остин должны будут отвечать на неприятные вопросы по выводу войск из Афганистана в ходе слушаний в конгрессе 28 сентября.источник