Япония включила обвинения в адрес России в стратегию кибербезопасности

Правительство Японии официально утвердило новую трехлетнюю стратегию кибербезопасности, где Россия, Китай и КНДР впервые упомянуты как потенциальные источники хакерских атак, соответствующий документ опубликован на сайте штаба кибернетической безопасности Японии.В документе утверждается, что Китай проводит кибератаки с целью получения военных и других передовых технологий, а Россия – якобы для достижения выгодных для себя военных и политических целей в других странах. Для укрепления кибернетического потенциала Япония намерена тесно сотрудничать с участниками Четырехстороннего диалога по безопасности, в который также входят Австралия, Индия и США, отмечается в одобренной стратегии, передает ТАСС.«Сфера, связанная с гарантиями безопасности, расширяется. Растет значимость таких областей, как безопасность в киберпространстве и космосе. Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой. Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве, также нарастает неустойчивость мирового порядка», – отметил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. По его словам, Япония на основе принятой стратегии будет наращивать свои возможность по противодействию атакам иностранных хакеров.В минувшую субботу лидеры Австралии, Индии, США и Японии (так называемая «четверка» стран Четырехстороннего диалога по безопасности) на встрече в Вашингтоне договорились о совместном противодействии угрозам в киберпространстве и обмене данными со спутников.Напомним также, в начале сентября заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что консультации России и США в сфере кибербезопасности продолжаются.