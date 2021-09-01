В сети: Боеготовность украинской армии подвергли сомнению в Генштабе ВСУ после проведения проверки

Проверка велась офицерами из штабной комиссии ВСУ в отношении личного состава оперативно-тактических группировок (ОТГ) «Сигма» и «Север». Методикой наблюдений и описанием проводимых процедур военные с широкой общественностью не поделились. Зато по итогам проверок в публичном пространстве оказались раскрыты некоторые характеризующие подробности.Как выяснилось, в подразделениях среди военнослужащих, задействованных на передовой, выявлено немалое число людей, имеющих различную степень зависимости от алкоголя или наркотиков. В итоговом докладе комиссии при описании феномена оперировали формулировками типа «среди рядового и сержантского состава имеется большое количество людей алко- и наркозависимых». Наиболее плачевно дела обстоят в ОТГ «Север», а также среди бойцов 79-й бригады ОТГ «Сигма». Одной из причин нездорового явления названы заниженные требования при отборе кандидатов в ряды ВСУ. В этой связи в Генштабе ВС Украины боеготовность армии подвергают сомнению и призывают командиров усилить воспитательную работу среди личного состава или, что называется, наказывать гривной.Примечательно, что эти сведения просочились в сетевое интернет-пространство на фоне заявлений руководства ВСУ о готовности Украины вступить в НАТО. Не менее примечательно, что информацией о результатах работы наблюдательной комиссии ВСУ в сети делятся со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. С этим же именем ассоциируются и распространяемые сведения о том, что до 20% от общего числа обстрелов со стороны позиций ВСУ совершаются военнослужащими в нетрезвом состоянии – «хаотично, не по приказу командиров».Также со ссылкой на сводку последних прифронтовых событий в районах Донецкой и Луганской областей сообщается, что накануне сотрудниками СБУ принято решение задержать группу волонтеров, которые прибыли в расположение 2-го батальона 128-й бригады ВСУ с грузом вспомогательного оборудования (печи, мешки и утеплители). Основанием для разбирательства стали оперативные данные о маршруте регулярного снабжения наркотиками солдат ВСУ – что и выяснилось при задержании волонтеров с поличным.В пресс-службе Минобороны Украины этих публикаций на данный момент не комментируют.