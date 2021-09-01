Выплаты денежной помощи на похороны пенсионеров. В Пенсионном фонде рассказали кому платят, а кому нет



Человек получал пенсию по инвалидности, назначенную на определенный медико-социальной экспертной комиссией срок. По истечении этого срока не проходил повторный осмотр и группу инвалидности не было продолжено. Выплатят в Пенсионном фонде помощь на его похороны?

В случае смерти лица после окончания срока, на который была назначена пенсия, выплату пособия на погребение органы Пенсионного фонда Украины не осуществляют, поскольку такое лицо на момент смерти не было пенсионером.

Ко времени смерти с пенсии человека проводились удержания по исполнительному листу. Будут ли отчисления с пособия на погребение?

Из пособия на погребение удержания не проводятся.

Лицо, осуществившее погребение, обратилось за получением пособия на погребение через восемь месяцев после смерти пенсионера. Выплатят ли такую помощь?

Срок для обращения за выплатой пособия на погребение не ограничивается. То есть лицо, осуществившее погребение пенсионера, может в любое время обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. При условии предоставления предусмотренных действующим законодательством документов, заявителю будет выплачено пособие на погребение в размере, определенном законодательством.

Выплатят ли пособие на погребение, если заявитель подает документы о смерти пенсионера, выданные иностранным государством?

Свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства, принимается для выплаты пособия на погребение.



Для подтверждения подлинности таких документов компетентный орган государства, в котором документ был составлен, проставляет апостиль или проводится консульская легализация.

Нужно ли легализовать свидетельство о смерти, если пенсионер умер на территории России?



С некоторыми странами Украина заключила двусторонние договоры, которые не требуют легализации документов. Например, Украина подписала Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992, статьей 11 которого предусмотрено, что документы на территории государств — участников Содружества принимаются без легализации.

Возможна ли выплата пособия на погребение, если документы подает доверенное лицо?

Поскольку для осуществления выплаты пособия на погребение умершего пенсионера законодательством не требуется подтверждения родственных отношений, проведения проверки использования полученных средств, а также определения круга лиц, которые осуществляли захоронение, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют выплату пособия на погребение пенсионера лицам, которые обращаются с необходимыми документами, независимо от того, кто получал выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти. При таких условиях наличие доверенности не требуется.

Можно ли обратиться за выплатой помощи на погребение не в орган Пенсионного фонда, где умерший пенсионер находился на учете, а в тот, который территориально находится ближе к месту жительства заявителя, в другой области?

Лицо, обращающееся за выплатой пособия на погребение, может подать необходимые документы в сервисный центр любого органа Пенсионного фонда Украины, независимо от своего места проживания или пребывания на учете умершего пенсионера.

Могут ли члены семьи получить пособие на погребение военного пенсионера в случае, если он признан умершим на основании решения суда?

Принятие судом решения об объявлении лица умершим возможно, если в месте его постоянного проживания длительное время нет сведений о месте его пребывания.



Пособие на погребение выплачивается лицам, осуществившим погребение. Поскольку при объявлении пенсионера умершим по решению суда отсутствуют лица, которые осуществили его погребение, как и сам факт захоронения, оснований для выплаты пособия на погребение нет.

Будет ли выплачено пособие на погребение, если в свидетельстве о смерти, что предоставляет заявитель, написание фамилии умершего пенсионера отличается от фамилии в пенсионном деле?

В случаях, когда в документах, предоставленных заявителем в орган Пенсионного фонда для получения пособия на погребение, выявлено несоответствие в написании фамилии, имени или отчества пенсионера информации, имеющейся в базе данных получателей пенсий и копиях документов (в частности, паспорте), что хранятся в пенсионном деле, такие документы для выплаты пособия на погребение не принимаются. При таких обстоятельствах пособие на погребение может быть выплачено в случае подачи лицом, осуществившим погребение, свидетельства о смерти с исправленной ошибкой в написании фамилии пенсионера или соответствующего решения суда. Школа выживания - Сегодня, 10:00 151 «Пенсионный курьер» рассказал об особенностях выплаты денежной помощи на похороны.В случае смерти лица после окончания срока, на который была назначена пенсия, выплату пособия на погребение органы Пенсионного фонда Украины не осуществляют, поскольку такое лицо на момент смерти не было пенсионером.Из пособия на погребение удержания не проводятся.Срок для обращения за выплатой пособия на погребение не ограничивается. То есть лицо, осуществившее погребение пенсионера, может в любое время обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. При условии предоставления предусмотренных действующим законодательством документов, заявителю будет выплачено пособие на погребение в размере, определенном законодательством.Свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства, принимается для выплаты пособия на погребение.Для подтверждения подлинности таких документов компетентный орган государства, в котором документ был составлен, проставляет апостиль или проводится консульская легализация.С некоторыми странами Украина заключила двусторонние договоры, которые не требуют легализации документов. Например, Украина подписала Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992, статьей 11 которого предусмотрено, что документы на территории государств — участников Содружества принимаются без легализации.Поскольку для осуществления выплаты пособия на погребение умершего пенсионера законодательством не требуется подтверждения родственных отношений, проведения проверки использования полученных средств, а также определения круга лиц, которые осуществляли захоронение, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют выплату пособия на погребение пенсионера лицам, которые обращаются с необходимыми документами, независимо от того, кто получал выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти. При таких условиях наличие доверенности не требуется.Лицо, обращающееся за выплатой пособия на погребение, может подать необходимые документы в сервисный центр любого органа Пенсионного фонда Украины, независимо от своего места проживания или пребывания на учете умершего пенсионера.Принятие судом решения об объявлении лица умершим возможно, если в месте его постоянного проживания длительное время нет сведений о месте его пребывания.Пособие на погребение выплачивается лицам, осуществившим погребение. Поскольку при объявлении пенсионера умершим по решению суда отсутствуют лица, которые осуществили его погребение, как и сам факт захоронения, оснований для выплаты пособия на погребение нет.В случаях, когда в документах, предоставленных заявителем в орган Пенсионного фонда для получения пособия на погребение, выявлено несоответствие в написании фамилии, имени или отчества пенсионера информации, имеющейся в базе данных получателей пенсий и копиях документов (в частности, паспорте), что хранятся в пенсионном деле, такие документы для выплаты пособия на погребение не принимаются. При таких обстоятельствах пособие на погребение может быть выплачено в случае подачи лицом, осуществившим погребение, свидетельства о смерти с исправленной ошибкой в написании фамилии пенсионера или соответствующего решения суда. Школа выживания - Сегодня, 10:00 151

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