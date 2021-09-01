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Тесты на КПВВ всем делают бесплатно. Но только на пункте пропуска «Еленовка»

verter Сегодня, 11:1551Новости
Тесты на КПВВ всем делают бесплатно. Но только на пункте пропуска «Еленовка»
В телеграм-чате «Ситуация на блокпостах Донбасса» сообщают, что со вчерашнего дня на КПВВ «Еленовка» тесты стали бесплатными.
«Наверняка такая возможность появилась благодаря полученным тестам в качестве гуманитарной помощи — напомним, что Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) было направлено в Донецк 1,5 миллиона тестов на антиген
COVID-19. 400 тысяч этих тестов были распределены в ЦПМСП (поликлиники) ДНР. О количестве бесплатных тестов, направленных на КПВВ «Еленовка», не сообщается», — пишут жители Донецка в чате.
«Следите за ситуацией, правила могут неожиданно измениться в зависимости от обстоятельств», — предупреждают пересекающих КПВВ. Новости Донецка - Сегодня, 11:03 40

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