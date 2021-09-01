В Украине вводят новые нормы потребления воды, газа и электроэнергии для субсидий



Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к «нормальным» значениям. Увеличены на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят «красной» зоной.



Норма потребления газа

На газовую плиту (приготовление пищи) — 3,3, куб. м в месяц на человека.

На газовую плиту при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя (приготовление пищи и нагрев воды) — 5,4 куб. на человека.

На газовую плиту и водонагреватель — 10,5 куб. на человека.

Однако, если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается с учетом площади помещения — 4 куб. м на 1 кв. м.



Нормы потребления воды

Поставка холодной воды, если есть горячая, — 2 куб. м на человека.

Холодная вода, если нет горячей — 3,6 куб. на человека.

Поставка горячей воды — 1,6 куб. на человека.

Водоотведение — 3,6 куб. на человека.



Нормы потребления электроэнергии

При отсутствии электроплиты — 100 кВт-ч на человека в месяц дополнительно еще 30 кВт-ч на каждого члена семьи; в сумме не более 220 кВт-ч;

В доме с электроплитой — 110 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более чем 230 кВт-ч;

При наличии электроплиты без горячей воды — 130 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более 250 кВт-час.

При наличии электрического отопления норма будет 30 кВт-ч на 1 кв. м площади.

В частности, чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа. Новости Украины - Сегодня, 11:00 93 В Украине до начала отопительного сезона пересчитают размеры субсидий. В частности, сумма помощи будет зависеть не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа.Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.Во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к «нормальным» значениям. Увеличены на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят «красной» зоной.Норма потребления газаНа газовую плиту (приготовление пищи) — 3,3, куб. м в месяц на человека.На газовую плиту при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя (приготовление пищи и нагрев воды) — 5,4 куб. на человека.На газовую плиту и водонагреватель — 10,5 куб. на человека.Однако, если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается с учетом площади помещения — 4 куб. м на 1 кв. м.Нормы потребления водыПоставка холодной воды, если есть горячая, — 2 куб. м на человека.Холодная вода, если нет горячей — 3,6 куб. на человека.Поставка горячей воды — 1,6 куб. на человека.Водоотведение — 3,6 куб. на человека.Нормы потребления электроэнергииПри отсутствии электроплиты — 100 кВт-ч на человека в месяц дополнительно еще 30 кВт-ч на каждого члена семьи; в сумме не более 220 кВт-ч;В доме с электроплитой — 110 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более чем 230 кВт-ч;При наличии электроплиты без горячей воды — 130 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более 250 кВт-час.При наличии электрического отопления норма будет 30 кВт-ч на 1 кв. м площади.В частности, чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа. Новости Украины - Сегодня, 11:00 93

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