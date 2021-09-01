В Украине вводят новые нормы потребления воды, газа и электроэнергии для субсидий
В Украине до начала отопительного сезона пересчитают размеры субсидий. В частности, сумма помощи будет зависеть не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к «нормальным» значениям. Увеличены на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят «красной» зоной.
Норма потребления газа
На газовую плиту (приготовление пищи) — 3,3, куб. м в месяц на человека.
На газовую плиту при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя (приготовление пищи и нагрев воды) — 5,4 куб. на человека.
На газовую плиту и водонагреватель — 10,5 куб. на человека.
Однако, если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается с учетом площади помещения — 4 куб. м на 1 кв. м.
Нормы потребления воды
Поставка холодной воды, если есть горячая, — 2 куб. м на человека.
Холодная вода, если нет горячей — 3,6 куб. на человека.
Поставка горячей воды — 1,6 куб. на человека.
Водоотведение — 3,6 куб. на человека.
Нормы потребления электроэнергии
При отсутствии электроплиты — 100 кВт-ч на человека в месяц дополнительно еще 30 кВт-ч на каждого члена семьи; в сумме не более 220 кВт-ч;
В доме с электроплитой — 110 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более чем 230 кВт-ч;
При наличии электроплиты без горячей воды — 130 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более 250 кВт-час.
При наличии электрического отопления норма будет 30 кВт-ч на 1 кв. м площади.
В частности, чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа. Новости Украины - Сегодня, 11:00 93
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к «нормальным» значениям. Увеличены на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят «красной» зоной.
Норма потребления газа
На газовую плиту (приготовление пищи) — 3,3, куб. м в месяц на человека.
На газовую плиту при отсутствии горячей воды и газового водонагревателя (приготовление пищи и нагрев воды) — 5,4 куб. на человека.
На газовую плиту и водонагреватель — 10,5 куб. на человека.
Однако, если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается с учетом площади помещения — 4 куб. м на 1 кв. м.
Нормы потребления воды
Поставка холодной воды, если есть горячая, — 2 куб. м на человека.
Холодная вода, если нет горячей — 3,6 куб. на человека.
Поставка горячей воды — 1,6 куб. на человека.
Водоотведение — 3,6 куб. на человека.
Нормы потребления электроэнергии
При отсутствии электроплиты — 100 кВт-ч на человека в месяц дополнительно еще 30 кВт-ч на каждого члена семьи; в сумме не более 220 кВт-ч;
В доме с электроплитой — 110 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более чем 230 кВт-ч;
При наличии электроплиты без горячей воды — 130 кВт-час на человека +30 кВт-ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме не более 250 кВт-час.
При наличии электрического отопления норма будет 30 кВт-ч на 1 кв. м площади.
В частности, чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа. Новости Украины - Сегодня, 11:00 93
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