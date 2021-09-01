Корабли НАТО зашли в Батуми

Пять военных кораблей НАТО – Испании, Болгарии, Румынии, Италии и Турции – прибыли в Батуми на совместные учения с департаментом береговой охраны МВД Грузии, сообщает пограничная полиция страны.Согласно заявлению МВД Грузии, «этот визит полностью отражает поддержку со стороны НАТО курса Грузии на вступление в Североатлантический альянс».Также отмечено «тесное сотрудничество» Грузии с НАТО в вопросах обеспечения безопасности и стабильности региона Черного моря.В церемонии торжественной встречи кораблей НАТО приняли участие руководители департамента береговой охраны Грузии, а также глава Аджарии Торникэ Рижвадзе.Грузии членство в НАТО было обещано в 2008 году без указания сроков вступления.23 сентября сообщалось, что силы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря. Как сообщал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря».