В Луганске заложили дендропарк из редких деревьев и кустарников. ФОТО
Участники школьного лесничества, действующего в луганской средней общеобразовательной школе № 38 имени маршала Климента Ворошилова, высадили на территории учреждения образования около 30 саженцев деревьев и кустарников. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности.
«Участники школьного лесничества луганской средней общеобразовательной школы № 38 имени маршала Ворошилова при поддержке Минприроды озеленили территорию школы, заложив мини-дендропарк. Высажено около 30 саженцев деревьев и кустарников: дуба красного, ореха черного, катальпы, сумаха, птелеи, свидины и других», — говорится в сообщении.
Посадочный материал предоставили Луганское и Свердловское лесоохотничьи хозяйства.
«Мы очень благодарны всем за активную помощь в работе школьного лесничества и помощь в озеленении территории школы, что делает наш город еще более зеленым и уютным», — отметила руководитель школьного лесничества, учитель географии Елена Новикова.
Напомним, Министерство образования и науки в сентябре 2020 года утвердило дополнительную общеразвивающую программу эколого-натуралистической направленности «Школьное лесничество». Первое школьное лесничество создали Луганское лесоохотничье хозяйство и городская средняя общеобразовательная школа № 38 имени маршала Климента Ворошилова. Культура - Сегодня, 12:00 259
«Участники школьного лесничества луганской средней общеобразовательной школы № 38 имени маршала Ворошилова при поддержке Минприроды озеленили территорию школы, заложив мини-дендропарк. Высажено около 30 саженцев деревьев и кустарников: дуба красного, ореха черного, катальпы, сумаха, птелеи, свидины и других», — говорится в сообщении.
Посадочный материал предоставили Луганское и Свердловское лесоохотничьи хозяйства.
«Мы очень благодарны всем за активную помощь в работе школьного лесничества и помощь в озеленении территории школы, что делает наш город еще более зеленым и уютным», — отметила руководитель школьного лесничества, учитель географии Елена Новикова.
Напомним, Министерство образования и науки в сентябре 2020 года утвердило дополнительную общеразвивающую программу эколого-натуралистической направленности «Школьное лесничество». Первое школьное лесничество создали Луганское лесоохотничье хозяйство и городская средняя общеобразовательная школа № 38 имени маршала Климента Ворошилова. Культура - Сегодня, 12:00 259
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