В Луганске заложили дендропарк из редких деревьев и кустарников. ФОТО



«Участники школьного лесничества луганской средней общеобразовательной школы № 38 имени маршала Ворошилова при поддержке Минприроды озеленили территорию школы, заложив мини-дендропарк. Высажено около 30 саженцев деревьев и кустарников: дуба красного, ореха черного, катальпы, сумаха, птелеи, свидины и других», — говорится в сообщении.



Посадочный материал предоставили Луганское и Свердловское лесоохотничьи хозяйства.

«Мы очень благодарны всем за активную помощь в работе школьного лесничества и помощь в озеленении территории школы, что делает наш город еще более зеленым и уютным», — отметила руководитель школьного лесничества, учитель географии Елена Новикова.



Напомним, Министерство образования и науки в сентябре 2020 года утвердило дополнительную общеразвивающую программу эколого-натуралистической направленности «Школьное лесничество». Первое школьное лесничество создали Луганское лесоохотничье хозяйство и городская средняя общеобразовательная школа № 38 имени маршала Климента Ворошилова. Культура - Сегодня, 12:00 259 Участники школьного лесничества, действующего в луганской средней общеобразовательной школе № 38 имени маршала Климента Ворошилова, высадили на территории учреждения образования около 30 саженцев деревьев и кустарников. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности.«Участники школьного лесничества луганской средней общеобразовательной школы № 38 имени маршала Ворошилова при поддержке Минприроды озеленили территорию школы, заложив мини-дендропарк. Высажено около 30 саженцев деревьев и кустарников: дуба красного, ореха черного, катальпы, сумаха, птелеи, свидины и других», — говорится в сообщении.Посадочный материал предоставили Луганское и Свердловское лесоохотничьи хозяйства.«Мы очень благодарны всем за активную помощь в работе школьного лесничества и помощь в озеленении территории школы, что делает наш город еще более зеленым и уютным», — отметила руководитель школьного лесничества, учитель географии Елена Новикова.Напомним, Министерство образования и науки в сентябре 2020 года утвердило дополнительную общеразвивающую программу эколого-натуралистической направленности «Школьное лесничество». Первое школьное лесничество создали Луганское лесоохотничье хозяйство и городская средняя общеобразовательная школа № 38 имени маршала Климента Ворошилова. Культура - Сегодня, 12:00 259

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