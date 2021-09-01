На Украине будут отстранять от работы за отказ от вакцинации: перечень профессий



Об этом говорится в документе, который обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), передает «РБК-Украина».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно статье 12 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

«В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ», — говорится в документе

В Минздраве напоминают, что Европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

• работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

• работники местных государственных администраций;

• работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Новости Украины - Сегодня, 13:16 99 Министерство здравоохранения Украины планирует включить чиновников и учителей в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.Об этом говорится в документе, который обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), передает «РБК-Украина».Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно статье 12 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.«В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ», — говорится в документеВ Минздраве напоминают, что Европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:• работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;• работники местных государственных администраций;• работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.Новости Украины - Сегодня, 13:16 99

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