Какой будет зима и выпадет ли снег на Новый год. Синоптики дали прогноз

Погода в Украине на Новый год будет морозная, но ожидать устойчивого снежного покрова не стоит.Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова в эфире Украинского радио.«Новый год, по-видимому, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует», — сказала она.По ее словам, зима будет мягче, чем в прошлом году.«Зима будет неустойчивой. С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах», — отметила Мартазинова.Согласно прогнозу, «зимняя» температура в Украине будет уже в конце ноября, хотя половина ноября будет в целом теплее, чем конец октября. Первые значительные морозы будут во второй половинке октября. Тогда стоит ожидать резкого похолодания до -8 °С, а, возможно, температура снизится еще больше. Новости Украины - Сегодня, 13:40 234