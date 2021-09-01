В Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери

«Это просто смешно – сначала он (Саакашвили) объявляет себя основателем современного грузинского государства, что уже само по себе большой анекдот, а сейчас такой взрослый и приезжает с мамочкой», – сказала министр культуры и спорта Теа Цулукиани.

«Мамин шарик» возвращается», – иронизирует Теа Цулукиани, используя принятое в Грузии ласковое обращение к младенцам.

«На все провокации Михо и его банды будет дан законный жесткий ответ. Допустим, что этот трус решил вернуться. Он осужден и пойдет в тюрьму. Пойдут туда и те, кто попытаются этому воспротивиться», – сказал глава правительства Грузии.

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили высмеян на родине за то, что намерен прибыть в Тбилиси 2 октября под защитой матери, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Саакашвили опубликовал в соцсетях билет на рейс из Киева в день местных выборов в Грузии, при этом он летит с мамой.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что экс-президент и его «команда убийц» «жаждут дестабилизации и хаоса».Экс-президент на родине осужден заочно на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.Как отметил Ираклий Гарибашвили, «как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, сразу же будет задержан и отправлен в заключение».