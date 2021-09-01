Взрыв прогремел в центре шведского города Гётеборг

Мощный взрыв прогремел в центре шведского города Гетеборг, ведется эвакуация жителей одного из жилых домов. Об этом сообщает местная пресса.По данным экстренных служб, взрыв прогремел в жилом доме, горят несколько квартир. По предварительным данным, с места взрыва госпитализировано до 25 человек, как минимум трое имеют серьезные ранения. По другим сведениям, с тяжелыми травмами на скорой увезено в ближайшую больницу шестеро пострадавших. На месте работают пожарные, спасательные службы и медики.Как заявили в службе спасения, всего пришлось эвакуировать до 200 человек, некоторых людей снимали с балконов, некоторые сами спускались по самодельным веревкам, кто-то прыгал из окон."Взрыв произошел около 05:00 (06:00 мск), за ним последовал пожар: очаги возгорания находятся сразу в нескольких зданиях. Эвакуированы от 100 до 200 человек", - сообщает газета Aftonbladet.Пока никаких выводов о причине взрыва не сделано, официальные власти никаких комментариев не дают. Однако некоторые СМИ, ссылаясь на источники в экстренных службах сообщают, что причина взрыва "не может быть естественной, судя по разрушениям".Полиция начала предварительное расследование, но также отказывается комментировать и раскрывать возможные причины происшествия.источник