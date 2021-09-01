Обнародованы октябрьские цены на газ для населения: сколько будем платить

Газоснабжающие компании обнародовали октябрьские цены на газ для бытовых потребителей.Об этом сообщает консультационный центр «Газправда», ссылаясь на данные собственного мониторинга.Годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд. Как и раньше, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена газа в октябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.Самые низкие цены предложили:«Агросинтез Трейдинг» (7,80 грн за кубометр),«Евода Трейд» КП «Луцкводоканал» (7,88 грн за кубометр),«Черкассыгаз Сбыт» и «Уманьгаз Сбыт» (7,89 грн за кубометр),«Нафтогаз Украины» (7,96 грн за кубометр).При этом самые высокие ценники на газ — 13,5 грн за кубометр — установили:Черновицкая областная энергоснабжающая компания,Житомирская областная энергоснабжающая компания,Херсонская областная энергоснабжающая компания.Однако в целом большинство компаний установило цены на уровне до 9 грн за кубометр.Цены на газС 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. При этом потребители будут покупать газ по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.С 1 октября 2021 года газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» вводит новый тарифный план «комфортный сезон», который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб.м с НДС без стоимости распределения (доставки), и она зафиксирована на весь отопительный сезон.Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 лет Новости Украины - Сегодня, 14:00 137