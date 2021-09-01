Патрушев заявил о все более напористых попытках Запада вмешиваться в дела России

Попытки Запада вмешаться во внутренние дела России становятся все более напористыми, на это выделяются сотни миллионов долларов, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев.Патрушев заявил в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область, что «рост влияния нашей страны на мировые процессы и ее планомерное социально-экономическое развитие не по нраву Западу», в «в этой связи все более напористыми становятся попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе в период проведения важных политических событий», передает ТАСС.«Только в 2020 году объемы финансирования деятельности против России американской неправительственной организации «Национальный фонд поддержки демократии» составили 10 млн долларов, что вдвое превышает размер средств, выделенных в 2019 году. Кроме того, в 2021 году решением Конгресса США Фонд борьбы с влиянием России профинансирован в объеме 290 миллионов долларов. Аналогичные суммы планируется выделять до 2023 года», – добавил секретарь Совбеза.Также он затронул тему попыток Токио переписать историю преступлений японских военных в годы Второй мировой войны и скрыть правду об имперских амбициях милитаристской Японии того времени, назвав их безуспешными, так как народы Азиатско-Тихоокеанского региона навсегда сохранили это в памяти.«Более 20 млн только мирного населения Индонезии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, других стран Индокитая погибли от рук японцев. Императорские войска сжигали жителей целых деревень, проводили медицинские эксперименты над живыми людьми, испытывали биологическое оружие над военнопленными», – отметил Патрушев.Эти факты подтверждены и задокументированы в ходе трибуналов, осудивших японских милитаристов, что на судебных заседаниях были обнародованы планы по созданию «Великой Восточной Азии» под гегемонией Японии на территории всего Индокитая, Афганистана и Дальнего Востока России.«После мая 1945 года Япония оставалась единственной страной гитлеровской коалиции, не прекратившей боевые действия. Отвергла требования глав СССР, США и Великобритании о капитуляции, прозвучавшие в ходе Потсдамской конференции. Только после этого во исполнение союзнических обязательств СССР начал боевые действия против Квантунской армии. Это была единственная возможность остановить зверства японских войск на захваченных землях и освободить народы Азии», – подчеркнул Патрушев.Теперь же официальный Токио практически стер из памяти японцев всю правду о тех временах, «может быть поэтому Японии до сих пор трудно найти себе сторонников среди стран Азии», предположил он.Ранее Патрушев заявил об увеличении числа кибератак на инфраструктуру России на фоне выборов.Наталья Ануфриева