В Луганске увеличили максимальную сумму кредита на карту с 30% до 50% ежемесячного дохода



Там отметили, что Госбанком «принято решение об оптимизации условий кредитования физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях».

«Теперь максимальная сумма кредита на карту увеличена с 30% до 50% от среднемесячного дохода заемщика за последние шесть месяцев. А для руководителей организаций/предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров в размере до 100%", — говорится в сообщении.

В Госбанке добавили, что указанные изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года. Экономика - Сегодня, 15:00 265 В Луганске Госбанк увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях. Об этом сообщили в финучреждении.Там отметили, что Госбанком «принято решение об оптимизации условий кредитования физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях».«Теперь максимальная сумма кредита на карту увеличена с 30% до 50% от среднемесячного дохода заемщика за последние шесть месяцев. А для руководителей организаций/предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров в размере до 100%", — говорится в сообщении.В Госбанке добавили, что указанные изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года. Экономика - Сегодня, 15:00 265

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