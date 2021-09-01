Почему Западу не нужно вступление Украины в НАТО

Главком Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Валерий с говорящей фамилией Залужный, в интервью «Радио Свобода» высказал вполне здравую мысль: для вступления Украины в НАТО надо лишь политическое решение, а так-то Киев уже готов.Правда, развивая свою мысль, генерал продемонстрировал, что на самом деле он ничего не понимает в причинах, по которым Украина до сих членом НАТО не является. Залужный начал рассказывать журналистам «Свободы» что-то о достижении Киевом высоких натовских стандартов во всех возможных областях и сферах. Это при том, что никаких натовских стандартов в принципе нет.О каких единых стандартах можно говорить, имея в виду нахождение в одной организации США и Турции, Германии и Эстонии, Греции и Албании, Исландии и Франции? У турок не только совершенно отличное от ЕС (составляющего большую часть НАТО) понимание демократии, но они расходятся с американцами в вопросах единого стандарта закупаемых вооружений (скандал вокруг закупки Анкарой С-400), в реализации ближневосточной политики — Турция и США конкуренты в регионе.Это не считая того, что сложно представить себе Турцию, воюющую в составе одной коалиции с Грецией, в то время как войну Афин и Анкары друг с другом представить очень легко.При этом Греция спокойно пребывала членом НАТО все время правления хунты Черных полковников, но сразу же после свержения хунты в 1974 году приостановила свое членство на шесть лет из-за напряженных отношений с Турцией по кипрскому вопросу. Нищая Албания, логово мафии наркоторговцев и торговцев оружием, рай для террористов, подпадает под мифические стандарты НАТО куда меньше, чем сравнимая с ней по территории и населению, тоже отнюдь не богатая Молдавия. Но Албания давно в НАТО, а о Молдавии и речи нет.В Эстонии существует институт неграждан, что невозможно вообразить в Германии и явно противоречит «демократическим стандартам». Армия США считается первой в мире, армии Турции и Франции делят первенство в Западной Европе, а Исландия (член НАТО с момента основания) вообще не имеет армии.О каких единых стандартах хотя бы в области строительства вооруженных сил и создания вооружений можно говорить? Украина под исландский «стандарт НАТО» собирается подстроиться? Или под турецкий, французский, американский, может быть, под македонский или албанский? Это ведь все очень разные стандарты.В общем, НАТО — обычный военный блок, объединяющий страны не на основе общности политических систем или экономических интересов, не на основе общности культур или мифических «общих стандартов», а на основе общности видения угроз и вариантов защиты от них. Но эта его характеристика верна лишь в отношении первоначального НАТО (страны, вошедшие в 1949 году, присоединившиеся в 1952 году Греция и Турция, а также вошедшая в НАТО в 1955 году ФРГ). Они действительно боялись СССР, его политического влияния и его военных возможностей, и рассматривали НАТО, как стратегический зонтик.То, что при этом военная стратегия НАТО была наступательной, агрессивной никого не удивляло: не только Сталин предполагал бороться с противником малой кровью и на его территории, таковы были общие для всех стратегические постулаты. Ну а после Второй мировой войны и введения в военно-политический оборот ядерного оружия превентивный удар на долгое время стал основой военных планов.Только в средине 70-х годов достижение ядерного паритета позволило СССР перейти к концепции ответно-встречного удара и декларировать отказ от применения ядерного оружия первым.Принятие в НАТО Испании в 1982 году было чисто военно-стратегическим решением. Ее территория позволяла надежно контролировать Гибралтарский пролив, соединявший Средиземное море с Атлантическим океаном. Причем пока у власти в Мадриде находился Франсиско Франко, Испанию в НАТО не принимали: формально из-за того, что Франко — диктатор (хоть португальская и греческая диктатуры в этот период НАТО не мешали, да и опиравшаяся на военных турецкая власть была далека от демократии). Зато после смерти Франко испанцев стали буквально загонять в ряды блока.Что изменилось? В Вашингтоне понимали, что Франко никогда не сможет установить нормальные отношения с СССР. То есть он будет ориентироваться на Запад, даже не будучи членом НАТО. Следовательно, Средиземное море в случае войны надежно закупорено для СССР и полностью открыто для НАТО. А вот постфранкистская Испания, с ее откровенными симпатиями к левым и нежеланием короля поддерживать правых радикалов, вызывала опасения, по поводу своей возможной ориентации.Американцев не устраивал даже строгий нейтралитет Мадрида. Им было необходимо иметь Испанию на своей стороне (даже ценой формального принятия ее в НАТО, если не получалось по-другому).Остальные расширения (с четвертого по восьмое) носили уже чисто политический характер и являлись попыткой Запада материализовать в пространственном измерении результаты победы в Холодной войне. С точки зрения как укрепления общей безопасности, так и обеспечения стратегической ориентации постсоциалистических стран на Запад, это действие было абсолютно бессмысленным. Новоявленные лимитрофы и так были готовы служить Западу верой и правдой, а их протяженные территории и слабые армии не укрепляли, а наоборот ослабляли общую безопасность блока.Тем более что в результате этой серии расширений Россия пересмотрела свое отношение к НАТО и США. Отдаленным последствием этого пересмотра является сегодняшняя ситуация, когда США вынуждены «воевать» на два фронта: против РФ и Китая, проигрывая в результате на обоих направлениях, причем даже не доводя дело до реального военного столкновения — еще на этапе политической конфронтации.Четвертое-восьмое расширения НАТО оказались стратегической ошибкой, поставившей США в безвыходное геополитическое положение. Тем не менее в свое время это было осознанное действие, от которого США ожидали диаметрально противоположного результата.Но вот в том, что касается приема в НАТО Украины, в Вашингтоне практически всегда доминировало мнение о ненужности и даже вредности такого действия. Некоторые сомнения вызывает только краткий период в конце 2007 — начале 2008 года, когда администрация Буша-младшего на словах поддерживала предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).Причем до сих пор не совсем ясно, была ли это реальная попытка поставить Киев и Тбилиси в очередь на полноценное членство, или просто политический маневр администрации Буша, который должен был затруднить российскую реакцию на уже запланированную в это время грузинскую провокацию в Южной Осетии, известную ныне как «Пятидневная война» или «Война 08.08.08».Все-таки от ПДЧ до полноценного членства столь длинная дистанция, что Киев и Тбилиси могли бы ее никогда не пройти. С другой стороны, война России со страной, только что получившей ПДЧ, совсем по-другому оценивалась бы коллективным Западом. Очевидно, что в таком случае США удалось бы продавить более жесткие санкции против Москвы уже на том этапе.В пользу предположения, что история с ПДЧ была игрой, рассчитанной исключительно на ближайшую (лето того же года) перспективу, свидетельствует тот факт, что США не слишком активно выкручивали руки Парижу и Берлину, заблокировавшим предоставление ПДЧ (практически только выразили сожаление). Более того, Вашингтон никогда более не пытался вернуться к рассмотрению этого вопроса.Мы, однако, знаем, что если США чего-то действительно хотят, они могут продавливать нужное им решение годами, идя на введение санкций даже против союзников и организацию откровенных провокаций против не угодивших им политиков из самых что ни на есть союзных стран.В случае с неудавшимся ПДЧ ничего подобного не было. После апрельского саммита НАТО в Бухаресте тема ПДЧ была закрыта практически навсегда, как будто ее и не было.Таким образом, можем с уверенностью констатировать, что США никогда не планировали принимать Украину в НАТО. В этом не было никакой необходимости. Неограниченный доступ к украинской территории в плане использования ее в военных целях США получили уже при Кучме. Ющенко же просто умолял американцев: если уж не принять Украину в НАТО, то хотя бы пару собственных американских баз на украинской территории открыть.Вашингтон мог формализовать свое военное присутствие на Украине в любой момент. Но его это самое присутствие никогда не интересовало. США хотели только вытеснить российский флот со стратегического Крымского полуострова, но сделать это бесконтактно — руками украинских националистов. Соответствующие провокации постоянно устраивались со времен Ющенко. Россия не особенно жестко реагировала, пока реальной опасности утраты крымской базы не было. Зато как только ситуация резко осложнилась, Крым в течение пары недель без проволочек уплыл в Россию.Сами же США, вытеснив Россию, свой флот в Крыму размещать не собирались. Для них это абсолютно бессмысленно. Именно поэтому нет американских баз в Констанце и Варне, в Трапезунде и Батуми. Там румынская, болгарская, турецкая и грузинская базы. США же могут при необходимости, опираясь на эти базы, развернуть в Черном море весьма ограниченную эскадру. Большой флот просто не может выжить в этом регионе до тех пор, пока сухопутные войска НАТО не уберут с берегов российские ракетные комплексы, а авиация НАТО не обеспечит надежное прикрытие с воздуха. Но они этого сделать не могут, а могли бы, так флот тем более был бы в Черном море американцам не нужен.Ни военной (стратегической), ни политической заинтересованности в членстве Украины в НАТО США не имеют. Все, что они могут захотеть, они получают от Киева без всякого членства, не беря на себя никаких обязательств. В той мере, в какой они желают втягиваться из-за Украины в конфликт с Россией, они также втягиваются по собственной инициативе, без всякого НАТО. Громоздкий блок со сложным механизмом принятия решений и весьма противоречивыми интересами его членов только осложнил бы американское маневрирование на данном направлении.Если принять Украину в НАТО, боеспособность ВСУ не вырастет, скорее наоборот, у киевских генералов и политиков исчезнет последний стимул поддерживать армию хотя бы в полуживом состоянии, ведь с момента принятия в НАТО они будут наивно считать блок полностью ответственным за безопасность Украины и за вооруженную защиту ее интересов.Киев стремится в НАТО, поскольку считает, что сможет от имени всего блока объявлять войну кому угодно. НАТО именно по этой причине не желает видеть в своих рядах опасных неадекватов.Так что генерал Залужный может выполнять и перевыполнять критерии членства в НАТО — ему придумают еще, и процесс этот будет бесконечен. «Политического решения», которого он так ждет, не будет. Просто потому, что «за лужей» не желают видеть Украину членом альянса. Хотели бы — давно бы приняли. Году в 1994-95 Киев куда больше соответствовал «критериям членства» и потенциально мог быть значительно более ценным союзником, чем сейчас.Ныне же в политическом, экономическом, военном и социальном плане украинская территория представляет собой «лунный пейзаж». Через нее так же трудно наступать на Россию, как России практически невозможно использовать Украину в качестве плацдарма для атаки, например, Румынии. Поскольку же в «лунный пейзаж» превратил Украину Запад, потратив на это тридцать лет и десятки миллиардов долларов, то это значит, что взаимно блокированная позиция (с Россией) на украинском направлении США устраивает, по крайней мере, за неимением лучшего варианта.Так и не начавшуюся войну НАТО с Россией проиграла больше всего о ней мечтавшая Украина.Ростислав Ищенко