Сатановский заявил о подготовке США к новым провокациям против России в трех регионах



«Использовать российские базы в Средней Азии они явно будут не против террористов, а против Китая и самой России, в том числе раскручивая местных исламских радикалов», – объяснил эксперт.



США продолжают планировать новые провокации против России. Американцы присмотрели для этих целей сразу три региона, заявил политолог Евгений Сатановский.Эксперт написал в своем Telegram-канале, что США непрерывно и открыто ведут подготовку к вооруженному противостоянию с Россией. По его словам, новыми очагами напряженности из-за провокаций США могут стать Восточная Европа, постсоветское пространство и Сирия.Сатановский отметил, что американцы продолжают поддерживать всех, кто воюет против легитимного сирийского президента Башара Асада, даже террористов самого радикального типа. Что касается стран на постсоветском пространстве, то Вашингтон больше всего интересуют Таджикистан и Киргизия. Востоковед напомнил, что недавно американцы выпрашивали у России доступ к ее военным объектам в Средней Азии якобы для борьбы с терроризмом.По словам политолога, власти США понимали, что Россия не позволит им использовать свои военные базы в регионе. В данном случае американцы просто исходили из логики «вдруг, прокатит».Николай Денежкин