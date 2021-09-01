Маленькая победоносная газовая война Украины с Венгрией

Один известный на Украине политик вчера заявил, что «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики нэньки, чем «Северный поток – 2». Поздновато озаботился. А ведь о том, что Украина должна перестать водить хороводы вокруг балтийского газопровода, а лучше бы обратила внимание на черноморский, я писал еще три года назад.Вчера «Газпром» и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2?» — задался вопросом в эфире телеканала «Украина 24» экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» — справедливо спросил генерал.Между прочим, этот отставной товарищ высказывается примерно в том же духе, что и официальные власти, что говорит о полной растерянности в украинском обществе сверху донизу. «С грустью отмечаем, что это решение (подписание Венгрией контракта с «Газпромом») наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинского-венгерских отношениях», — сказано в заявлении украинского МИДа. Кроме того, Киев пригрозил обратиться с жалобой в Еврокомиссию.Полагаю, у Украины впереди будет еще много поводов для грусти. Ибо когда ты пытаешься помешать экономическому взаимодействию двух стран, тебя будут бить с обеих сторон.«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды, — жестко ответил Украине глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам подписания контракта с «Газпромом». — Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело».Слабый аргумент: Киеву нет никакого дела не только до тепла в домах венгров, но и до тепла в домах украинцев. Сегодня, когда цена на газ в Европе пробила символическую тысячу долларов за тысячу кубометров, это стало особенно очевидно. Ведь Украина сама настояла на том, чтобы отвязаться от цены на нефть и перейти на спотовые цены — как говорится, никто за язык не тянул. И теперь вынуждена закупать газ за эти бешеные деньги.В конфликте между Киевом и Будапештом дошло до взаимного отзыва послов. Но эту маленькую победоносную газовую войну Украина совершенно точно проиграет. Впрочем, как и все остальные.«Киев с упоением уговаривает американцев объявить санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», забывая, что Турция подкладывает ей большую пилюлю: с 2020 года укроГТС совершенно точно недосчитается трети, а может, и половины транзита из-за «Турецкого потока», — писал я три года назад.На год ошибся: вселенская зрада наступит 1 октября 2021-го.Павел Шипилин