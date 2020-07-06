Болгары посоветовали Украине "сидеть и не дергаться" в ситуации с газом

Заявления Киева о намерении России захватить Украину после ввода "Северного потока — 2" вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты "Факти".Большинство пользователей назвали подобные обвинения голословными, отметив, что максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а "неадекватная политика руководства"."Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны", — написал big, добавив, что Москва такого не простит.С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал "Северный поток — 2" свершившимся фактом и посоветовал киевским властям "сидеть и не дергаться"."Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят — через Луну будут его транспортировать", — считает он.источник