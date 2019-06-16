Посольство России потребовало убрать баннеры с именами русских девушек в Испании

Посольство России в Испании потребовало убрать с улиц баннеры, на которых упоминались женские русские имена.Рекламные плакаты с социальной рекламой установила некоммерческая организация Nueva Vida в рамках Международного дня борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Таблички оформили в стиле меню местных кафе.Однако вместо блюд на них указали русские женские имена с расценками. Это возмутило россиян, проживающих в Испании, о чем они и сообщили, потребовав разобраться с этим.На рекламу незамедлительно отреагировало российское посольство. Дипломаты связались с компанией и написали в финансовые организации и институты, представленные на сайте организации, чтобы указать на неуместность подобных табличек. Сообщается, что плакаты уже начали убирать.Николай Денежкин