Прогноз погоды на 29 сентября
В среду, 29 сентября, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/сек. Температура днем +13 +15°C, ночью +4 +8 °C.
Народный календарь: В этот день почитается память святой Евфимии Всехвальной. Если в этот день на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать — осень будет сухой и «протяжливой». Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.
Экономика - Сегодня, 20:50 172
Народный календарь: В этот день почитается память святой Евфимии Всехвальной. Если в этот день на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать — осень будет сухой и «протяжливой». Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.
Экономика - Сегодня, 20:50 172
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