Отключение электричества в Луганске
Некоторые дома Ленинского и Артёмовского районов Луганска 28 сентября обесточат в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач. Об этом сообщили в горадминистрации.
Электроснабжения в Ленинском районе не будет по адресам:
улица Старых Большевиков, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
улица Якубовского, 39а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53,54, 56, 58, 60;
улица МОПРа, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
улица Алексеева, 32, 34, 36;
улица Литвинова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27б, 28, 30;
улица ОСО, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 20а, 22б;
улица Лермонтова, 64а;
улица Гражданская, 142а, 144, 146;
улица 24-я Линия, 109, 111, 113, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186;
тупик 24-я Линия, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
В Артёмовском районе без электричества останутся некоторые дома на двух улицах:
улица Андрея Линёва, 40, 40а, б, 38в, 42-44;
улица Советская, 2-14.
Подробнее: Два района Луганска 28 сентября частично отключат от электричества для ремонта ЛЭП https://miaistok.su/232474 Удобный город - Сегодня, 22:36 195
Электроснабжения в Ленинском районе не будет по адресам:
улица Старых Большевиков, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
улица Якубовского, 39а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53,54, 56, 58, 60;
улица МОПРа, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
улица Алексеева, 32, 34, 36;
улица Литвинова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27б, 28, 30;
улица ОСО, 13, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 20а, 22б;
улица Лермонтова, 64а;
улица Гражданская, 142а, 144, 146;
улица 24-я Линия, 109, 111, 113, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186;
тупик 24-я Линия, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
В Артёмовском районе без электричества останутся некоторые дома на двух улицах:
улица Андрея Линёва, 40, 40а, б, 38в, 42-44;
улица Советская, 2-14.
Подробнее: Два района Луганска 28 сентября частично отключат от электричества для ремонта ЛЭП https://miaistok.su/232474 Удобный город - Сегодня, 22:36 195
Метки: {keywords}