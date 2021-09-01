Курс валют в Луганске на 29 сентября
Госбанк информирует о том, что с 29 сентября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 72,5083 рубля
1 ЕВРО 84,6752 рубля
10 украинских гривен 27,2926 рублей
Накануне, курс основных валют в Луганске был следующий:
1 доллар США 72,6613 рубля
1 ЕВРО 85,0355 рублей
10 украинских гривен 27,2612 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 64
1 доллар США 72,5083 рубля
1 ЕВРО 84,6752 рубля
10 украинских гривен 27,2926 рублей
Накануне, курс основных валют в Луганске был следующий:
1 доллар США 72,6613 рубля
1 ЕВРО 85,0355 рублей
10 украинских гривен 27,2612 рублей
Экономика - Сегодня, 05:00 64
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