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Началось? С 1 по 3 октября отключат свет и воду в трех населенных пунктах

bot Сегодня, 09:000Новости
Началось? С 1 по 3 октября отключат свет и воду в трех населенных пунктах
Появилась информация об отключениях электроснабжения пока только в двух городах. Об этом пишет телеграм-канал «Журналистика со вкусом».
«Пока информация по отключению света появилась лишь в двух городах Республики: Стаханове и Первомайске. Скорее всего только этих городов это и коснётся. Продолжаем следить за ситуацией», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в первых числах октября грядет тотальное отключение на несколько дней от электроснабжения Луганска, а также практически всех населенных пунктов региона. Удобный город - Сегодня, 09:00 204

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