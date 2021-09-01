В Луганске начали демонтировать еще один крупный путепровод. ФОТО. ВИДЕО



После взрыва движение по мосту было прекращено. После необходимых обследований и заключений Республиканского центра гражданского проектирования и строительной экспертизы специалисты приступили к демонтажу.

«Подрядная организация вчера демонтировала ограждение, сегодня приступили к демонтажу колёсоотбойников. На этот год планируется полностью демонтаж двух пролётов данного моста: демонтаж полностью опор, контактной сети, демонтаж рельсов», — рассказал заместитель начальника управления по вопросам строительства администрации Луганска Вячеслав Кривошеев.

Кривошеев также напомнил жителям города о безопасности — на время ремонтных работ следует пользоваться альтернативными путепроводу маршрутами, помня о том, что тот находится в аварийном состоянии. Восстановление моста планируют начать в будущем 2022 году.

Удобный город - Сегодня, 08:00 304 Строители начали работы по демонтажу на путепроводе у парка Первого мая в Луганске. В планах на этот год — убрать два пролёта моста, находящегося в аварийном состоянии после взрыва на газопроводе среднего давления. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе горадминистрации.После взрыва движение по мосту было прекращено. После необходимых обследований и заключений Республиканского центра гражданского проектирования и строительной экспертизы специалисты приступили к демонтажу.«Подрядная организация вчера демонтировала ограждение, сегодня приступили к демонтажу колёсоотбойников. На этот год планируется полностью демонтаж двух пролётов данного моста: демонтаж полностью опор, контактной сети, демонтаж рельсов», — рассказал заместитель начальника управления по вопросам строительства администрации Луганска Вячеслав Кривошеев.Кривошеев также напомнил жителям города о безопасности — на время ремонтных работ следует пользоваться альтернативными путепроводу маршрутами, помня о том, что тот находится в аварийном состоянии. Восстановление моста планируют начать в будущем 2022 году.Удобный город - Сегодня, 08:00 304

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