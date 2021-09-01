NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму, согласно которой она могла быть выгодна Украине, передает РИА Новости.
По ее мнению, Киев мог специально использовать для диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Как считает автор, это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в "подавлении крымскотатарского народа". Также она обратила внимание на тот факт, что нападение произошло до Генассамблеи ООН.
"Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств", — подчеркнула Кади.
Публицист выразила недоумение, почему крымские татары "не понимают, что их эксплуатируют". Также она напомнила, что на Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский решил сравнить организацию с "супергероем на пенсии".
"Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом", — отметила Кади.
В пресс-службе МВД Крыма сообщили, что 23 августа неизвестные повредили газопровод в горной части полуострова. Его работа была восстановлена на следующий день.
ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредника — зампредседателя организации "Меджлис"* Нариман Джелялов, а также непосредственных исполнителей диверсии — Асана и Азиза Ахтемовых. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка той страны обещала им около двух тысяч долларов. Взрывное устройство в июле доставили в Крым. Планировалось приурочить акцию ко Дню независимости Украины.
В ведомстве рассказали, что диверсию санкционировал начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов — "участник неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ". Возбуждено уголовное дело по обвинению в диверсии. Все трое арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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