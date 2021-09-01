"Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств", — подчеркнула Кади.

"Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом", — отметила Кади.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийОбозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму, согласно которой она могла быть выгодна Украине, передает РИА Новости.По ее мнению, Киев мог специально использовать для диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Как считает автор, это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в "подавлении крымскотатарского народа". Также она обратила внимание на тот факт, что нападение произошло до Генассамблеи ООН.Публицист выразила недоумение, почему крымские татары "не понимают, что их эксплуатируют". Также она напомнила, что на Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский решил сравнить организацию с "супергероем на пенсии".В пресс-службе МВД Крыма сообщили, что 23 августа неизвестные повредили газопровод в горной части полуострова. Его работа была восстановлена на следующий день.ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредника — зампредседателя организации "Меджлис"* Нариман Джелялов, а также непосредственных исполнителей диверсии — Асана и Азиза Ахтемовых. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка той страны обещала им около двух тысяч долларов. Взрывное устройство в июле доставили в Крым. Планировалось приурочить акцию ко Дню независимости Украины.В ведомстве рассказали, что диверсию санкционировал начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов — "участник неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ". Возбуждено уголовное дело по обвинению в диверсии. Все трое арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы.* Экстремистская организация, запрещенная в России.