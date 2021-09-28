Донбасс. Оперативная лента военных событий 29.09.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 28.09.202109:55ВСУ один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелу подвергся район населенного пункта Донецкий.Огонь велся из стрелкового оружия. В результате прицельного снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.09:00Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 22:00. Огонь велся со стороны населенного пункта Новолуганское. Всего выпущено 44 гранаты из АГС