Тотальное отключение электроснабжения в ЛНР планировалось с 1 по 3 октября. Но его решили перенести
Отключение электроэнергии в период с 1 по 3 октября проводится в ЛНР не будет, новые даты планируемого отключения пока неизвестны. Документ содержащий информацию Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности опубликовал телеграм-канал «Журналистика со вкусом».
Политика - Сегодня, 11:00 546
«И так по отключению электроэнергии. Оно действительно планировалось, и сегодня об этом должны были предупредить целый ряд предприятий. Но по итогу ремонтные работы отложили. На когда, пока не известно... Документ не мой. Честно найден на просторах социальных сетей, но его реальность подтверждают», — пишет автор канала.
«И так по отключению электроэнергии. Оно действительно планировалось, и сегодня об этом должны были предупредить целый ряд предприятий. Но по итогу ремонтные работы отложили. На когда, пока не известно... Документ не мой. Честно найден на просторах социальных сетей, но его реальность подтверждают», — пишет автор канала.
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