На Урале военнослужащий покончил с собой

"Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области", — говорится в релизе.

Фото: © РИА Новости / Евгений ОдиноковНа Урале покончил с собой военнослужащий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.Есть предположение, что мужчина совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием. Отмечается, что устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.Накануне стало известно, что в Свердловской области во время учений заблудился солдат-срочник, позже нашли его тело. По предварительным данным, он умер от удара током, когда попытался залезть на опору ЛЭП.