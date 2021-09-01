В Киеве на митинге потребовали освободить осужденных в Крыму украинцев

Фото: © РИА Новости / СтрингерУкраинские правозащитники из ряда организаций у здания посольства РФ в Киеве проводят митинг с требованием освободить осужденных в Крыму украинцев, они жгут файеры и дымовые шашки, передает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал список из почти 450 украинцев, которые удерживаются в Донбассе и РФ генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу,премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе нет украинских политических заключенных, есть только находящиеся под следствием и осужденные по уголовным делам.Около десяти человек пришли к зданию российского дипломатического ведомства. Они развернули плакаты с надписями "свободу политзаключенным". По их мнению, в Крыму в тюрьмах якобы находятся более сотни незаконно осужденных граждан Украины. В ходе митинга участники жгут файеры и дымовые шашки.Здание посольства охраняют несколько полицейских и охранников дипломатического ведомства. Они не препятствуют митингу, обстановка возле посольства РФ спокойная.