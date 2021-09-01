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Какой будет минимальная пенсия для людей от 70 лет

bot Сегодня, 13:450Новости
Какой будет минимальная пенсия для людей от 70 лет
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о поднятии размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в следующем 2022 году. Об этом пишет «Трибун».
«В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тыс. грн», — сказала Лазебная на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Кроме того, она отметила, что на данный момент идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены возобновить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также ввести обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления, рассказала министр. Новости Украины - Сегодня, 13:23 48

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