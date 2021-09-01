Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Обязательное правило для водителей начнет действовать с 1 октября

verter Сегодня, 13:450Новости
Обязательное правило для водителей начнет действовать с 1 октября
С 1 октября в любое время суток водители, которые едут на механических транспортных средствах вне населенных пунктов, должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Об этом напомнили в отделе коммуникаций Полиции Луганщины.

Так, в условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей.

«В связи с сокращением светового дня и ухудшением погодных условий возникает необходимость в повышенной видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения. За игнорирование этой нормы предусмотрена административная ответственность», — сказано в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 13:09 207

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: