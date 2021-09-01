Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы

Фото: © РИА Новости / Илья ПиталевСергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК, передает РИА Новости.В документе указывается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова. Другие политики и общественные деятели из первой пятерки "Единой России" в нем не значатся.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав МИД и министерства обороны.Ранее среди единороссов от депутатского кресла также отказался генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он возглавлял территориальную группу федерального списка от партии по Санкт-Петербургу.Помимо этого, от мандатов "Единой России" в Госдуме отказались главы регионов:— Игорь Бабушкин (Астраханская область);— Вячеслав Гладков (Белгородская область);— Сергей Меликов (Дагестан);— Казбек Коков (Кабардино-Балкария);— Бату Хасиков (Калмыкия);— Игорь Васильев (Кировская область);— Александр Усс (Красноярский край);— Роман Старовойт (Курская область);— Игорь Артамонов (Липецкая область);— Андрей Никитин (Новгородская область);— Олег Мельниченко (Пензенская область);— Дмитрий Махонин (Пермский край);— Олег Кожемяко (Приморский край);— Николай Любимов (Рязанская область);— Евгений Куйвашев (Свердловская область);— Рустам Минниханов (Татарстан);— Сергей Жвачкин (Томская область);— Александр Моор (Тюменская область);— Александр Бречалов (Удмуртия);— Алексей Текслер (Челябинская область).Также на своих должностях предпочли остаться полпред президента в Уральском федеральном круге Владимир Якушев и главврач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов.Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин на прошлой неделе заявил, что намерен отказаться от своего места в Госдуме "в кратчайшие сроки" и передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу. При этом в ЦИК отметили, что Прилепин есть в списке получающих мандаты.Среди коммунистов мандат сдал губернатор Орловской области Андрей Клычков.По данным Центризбиркома, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 места, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одномандатным округам в нижнюю палату парламента также прошли пять самовыдвиженцев и по одному представителю Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы".