Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы
Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК, передает РИА Новости.
В документе указывается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова. Другие политики и общественные деятели из первой пятерки "Единой России" в нем не значатся.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав МИД и министерства обороны.
Ранее среди единороссов от депутатского кресла также отказался генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он возглавлял территориальную группу федерального списка от партии по Санкт-Петербургу.
Помимо этого, от мандатов "Единой России" в Госдуме отказались главы регионов:
— Игорь Бабушкин (Астраханская область);
— Вячеслав Гладков (Белгородская область);
— Сергей Меликов (Дагестан);
— Казбек Коков (Кабардино-Балкария);
— Бату Хасиков (Калмыкия);
— Игорь Васильев (Кировская область);
— Александр Усс (Красноярский край);
— Роман Старовойт (Курская область);
— Игорь Артамонов (Липецкая область);
— Андрей Никитин (Новгородская область);
— Олег Мельниченко (Пензенская область);
— Дмитрий Махонин (Пермский край);
— Олег Кожемяко (Приморский край);
— Николай Любимов (Рязанская область);
— Евгений Куйвашев (Свердловская область);
— Рустам Минниханов (Татарстан);
— Сергей Жвачкин (Томская область);
— Александр Моор (Тюменская область);
— Александр Бречалов (Удмуртия);
— Алексей Текслер (Челябинская область).
Также на своих должностях предпочли остаться полпред президента в Уральском федеральном круге Владимир Якушев и главврач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин на прошлой неделе заявил, что намерен отказаться от своего места в Госдуме "в кратчайшие сроки" и передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу. При этом в ЦИК отметили, что Прилепин есть в списке получающих мандаты.
Среди коммунистов мандат сдал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По данным Центризбиркома, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 места, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одномандатным округам в нижнюю палату парламента также прошли пять самовыдвиженцев и по одному представителю Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы".
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