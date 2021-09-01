На Украине заявили о возможности остановить войну в Донбассе звонком Путина

"Мир — это двухсторонний процесс и он может быть, когда российское руководство согласиться на мир. Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться. Мы можем предпринимать усилия на данном этапе по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы, а также попытаться сохранить политико-дипломатические пути решения проблемы ", - сказал Арестович в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.

"Причиной обострения в последнее время является, в первую очередь, возобновление работы "нормандского формата". Была встреча политических советников в режиме видеоконференции и самой минской группы… Во-вторых, это месть Зеленскому за визит в США", - сказал Арестович.

Фото: © РИА Новости / Сергей АверинВойна в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком президента России Владимира Путина, а пока он это решение не принял боевые действия будут продолжатся, считает представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает РИА Новости.Главными причинами обострения ситуации в Донбассе являются возобновление работы в "нормандском формате" и месть президенту Украины Владимиру Зеленскому за визит в США, считает представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.Зеленский дважды за месяц посетил США. В ходе второго визита провел встречу с представителями бизнеса, украинскими организациями, а также c рядом мировых лидеров. Кроме того, президент Украины выступил на сессии Генассамблеи ООН.Также среди причин Арестович назвал российско-белорусские учения "Запад-2021" и выборы в Госдуму РФ.