принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца, начиная с 1991 года. Свое начало он берет с 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где его приняли, как международный день престарелых. У праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь — символ доброты и помощи.Цель проведения Дня пожилых людей — привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста; повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям; обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями. Культура - Сегодня, 14:30 89