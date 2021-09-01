"Друг Реджеп" приехал

"Друг Реджеп" прибыл с ожидаемым визитом в Россию.Есть много тем, которые требуют обсуждения.1. Ситуации в Сирии и невыполнение Турцией московской редакции сочинской сделки от марта 2020-го года. Трасса М-4 до сих пор не разблокирована. И с этим надо что-то делать (помимо варианта с наступлением сирийской армии при поддержке РФ и Ирана). Кроме того, РФ пытается затащить турок на прямые переговоры с Асадом, но турки увиливают, продолжая контакты по линии спецслужб. Само собой, не обойдут вниманием вопросы выдавливания США из Сирии (тут цели РФ и Турции совпадают) и курдский вопрос. Ну и тему беженцев само собой.2. Ситуации в Ливии и грядущие выборы президента. Ситуация там еще может снова скатиться в очередную военную кампанию, так что потенциальные договоренности между РФ и Турцией могут сохранить вектор на дипломатическое решение вопроса. Пока ситуация не разрешена, ЧВК с обеих сторон продолжают действовать по обе стороны линии фронта. Стоит помнить, что РФ и Турция поддерживают там разных игроков.3. Ситуация в Афганистане после бегства США из этой страны. Турция заинтересована в том, чтобы закрепиться в Афганистане и эта тема скорее всего также будет подниматься на переговорах. Турция уже активно прощупывает этот вопрос через Пакистан и Катар.4. Поставки новых комплексов С-400 в Турцию. Турция уже заявляла, что готова покупать их у России еще и еще. РФ ранее заявляла, что готова их продавать. Весьма вероятно, что могут договориться о новых поставках. США наверняка это сильно расстроит.5. Ситуация в Закавказье и разблокирование трансграничного коридора через Нахичевань в Баку, а также ситуация на армяно-азербайджанской границе.6. Крым обсуждать не будут, потому что обсуждать с Эрдоганом там нечего. Ну кроме давнего плана затащить Эрдогана на открытие мечети в Симферополе. Возможно, затронут тему шашней Эрдогана с Украиной.7. Ну и само собой различные вопросы экономического сотрудничества, в котором заинтересованы обе стороны.В целом, прорывов по всему пунктам вряд ли стоит ожидать. Если договоренности и будут заключаться, то уже традиционно по принципу "ты мне - я тебе". Главная прелесть таких двусторонних сделок - их не надо с кем-то еще согласовывать, в первую очередь с США. С точки зрения выполнения, то процентов на 80 они выполняются.Поскольку на текущем этапе выгоды от такого партнерства перевешивают объективно-существующие проблемы в Сирии, Ливии или на Кавказе, такие сделки будут продолжаться и далее. Что не отменяет периодических конфликтных ситуаций и поигрываний мускулами (перед переговорами ВКС РФ длительное время долбили миньонов Эрдогана в Идлибе и Африне, а про-турецкие миньоны отметились обстрелом российских вертолетов в Рожаве)Эрдоган после прилета уже заявил, что Турция настроена на укрепление партнерских отношений с Россией. Насколько сильно настроена - посмотрим по практическим итогам переговоров, некоторые из которых уже традиционно проявятся не сразу.Борис Рожин