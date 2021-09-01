В Луганске рассказали о 155 случаях коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Луганске и регионе зарегистрировали 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, от болезни умерли 26 человек.Об этом 29 сентября сообщили в Министерстве здравоохранения.Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 12 тысяч 751 человека. С полным выздоровлением выписали 9 тысяч 619 пациентов медицинских учреждений (за минувшие сутки 160 человек).Красота и здоровье - Сегодня, 15:00 185