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В Луганске рассказали о 155 случаях коронавируса за сутки

bot Сегодня, 15:450Новости
В Луганске рассказали о 155 случаях коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Луганске и регионе зарегистрировали 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, от болезни умерли 26 человек.
Об этом 29 сентября сообщили в Министерстве здравоохранения.
Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 12 тысяч 751 человека. С полным выздоровлением выписали 9 тысяч 619 пациентов медицинских учреждений (за минувшие сутки 160 человек).
Красота и здоровье - Сегодня, 15:00 185

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