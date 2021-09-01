Внимание! Контроль в транспорте

Отдел транспорта и связи управления обеспечения жизнедеятельности города Администрации Луганска информирует жителей и гостей города о проведении с 30 сентября обследования пассажиропотока на маршруте городского троллейбуса №52, курсирующего по направлениям «квартал Мирный — квартал 50-летия Октября», и маршруте автобуса №452, следующего до временного пункта пропуска «Станица Луганская».«С 30 сентября 2021 года будет осуществляться обследование пассажиропотока на маршрутах №52 и №452 города Луганск и учет пассажиров, имеющих право льготного проезда в общественном транспорте», — отметили в отделе.В профильном структурном подразделении Администрации города также призвали граждан, имеющих право льготного проезда, иметь при себе подтверждающий это документ. Экономика - Сегодня, 14:33 315