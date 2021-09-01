Приехавшая в Польшу литовка получила сообщение с требованием вернуться в Минск

«Граница Польши под охраной. Власти Белоруссии обманули вас. Вернитесь в Минск! И не принимайте никаких медицинских препаратов от белорусских военных», — говорится в тексте сообщения.

Фото: Василий Федосенко / ReutersГражданка Литвы приехала в Польшу и получила СМС-сообщение с требованием вернуться в Минск. Женщина поделилась информацией с изданием Delfi.lt, передает "Лента.ру".По ее словам, границу Польши она пересекла с территории Литвы, а не Белоруссии, поэтому призыв в сообщении вызвал у нее сильное недоумение.После текста идет ссылка на сайт, где размещена информация для нелегальных мигрантов.На портале польского правительства, в частности, указано, что незаконное пересечение границ республики, которые находятся под усиленной охраной, не поможет нелегалам добраться до Германии и грозит тюремным заключением. Также мигрантов предупреждают об ухудшении погодных условий и связанных с этим рисках для жизни и здоровья.