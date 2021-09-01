На Украине утвердили стратегию "деоккупации" Крыма

"Утвердить план мер по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в постановлении.

Фото: © РИА Новости / СтрингерКабинет министров Украины на заседании в среду одобрил план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма, который предусматривает инициирование новых санкций против РФ, а также физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к России, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube, передает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии "деоккупации" Крыма. В стратегии говорится, что она определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах "путем деоккупации и реинтеграции Крыма".Обнародованный на сайте правительства план содержит 158 пунктов, в нем даны поручения разным ведомствам и органам. В том числе план предусматривает работу с международными партнерами Киева по применению дополнительных и продлению действующих санкций против РФ, а также юридических и физических лиц, причастных к присоединению Крыма к РФ и так называемому нарушению прав человека на полуострове.Вместе с тем план предусматривает проведение мониторинга, документирование и расследование фактов "нарушений" Россией прав и свобод человека" в Крыму. Планируется ряд законопроектов и нормативных актов по реинтеграции полуострова. В документе также содержатся пункты о финансовых выплатах гражданам, "пострадавшим от действий РФ". Согласно плану, Киев намерен добиваться усиления международного давления на РФ и продолжать сотрудничать с международными организациями, в том числе ООН и ОБСЕ. Кроме того, план предусматривает проведение регулярных мероприятий с целью предоставления информации по "оккупации" украинской территории. В плане также есть задача по подсчету убытков Киева от потери Крыма.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая СНБО стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.