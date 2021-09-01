Премьер Венгрии заявил, что страна самостоятельно решает, у кого покупать газ

«Венгрия является суверенным государством. Она самостоятельно решает, у кого покупать газ и каким путём его получать», — цитирует ТАСС Орбана.

Фото: APПо заявлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страна сама определяет, у кого покупать природный газ, передает RT.Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отверг нападки на суверенитет его страны после заключения долгосрочного контракта с «Газпромом». Он подчеркнул, что Венгрия подписала контракт на 15 лет и «отвергает любые попытки посягать на её суверенитет». Как добавил Сийярто, Венгрия располагает суверенным правом подписывать контракты на поставки энергоресурсов с любой страной на тех условиях, которые ей подходят.«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.